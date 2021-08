Exklusive Albumvorstellung im Video-Chat

Am Donnerstag, den 12. August, hören Sie ab 20 Uhr in einem Video-Chat das neue Album "Träumer" gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack und den anderen Gewinner*innen an.

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am selben Tag um 12 Uhr.