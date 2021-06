Am Freitag, den 2. Juli veröffentlicht Nik P. sein neues Album "Seelenrausch". Schon am Donnerstagabend stellt er es einer kleinen Gruppe von Gewinnern in einer exklusiven Online-Premiere vor. Machen Sie mit bei unserer Verlosung und mit etwas Glück gehören Sie zu den exklusiven Gewinnern.

Vor 24 Jahren hat Nik P. sein erstes Album veröffentlicht und schwimmt seitdem auf einer Welle des Erfolgs. Im vergangenen Jahr hätte diese Erfolgsgeschichte weitergehen sollen, doch dann wurde Nik P. durch eine Corona-Erkrankung ausgebremst. Erleben Sie Nik P. wieder live - wie hier auf dem Bild bei der Schlagernacht des Jahres 2019 in Berlin. picture-alliance / Reportdienste Eventpress Hoensch Nik P. bringt 14 neue Lieder mit Die Zeit der Ruhe hat er genutzt, um noch weitere Songs für das Album zu schreiben, das diese Woche erscheint. Die erste Single "Wer teilt die Farben aus" kennen Sie bereits aus dem SWR4 Programm. Alle persönlichen Geschichten zu den Liedern des neuen Albums erfahren Sie in kleiner Runde gemeinsam mit Nik P. Exklusive Vorab-Albumpräsentation Am Donnerstag, den 1. Juli, hören Sie ab 20 Uhr in einer Videokonferenz das neue Album "Seelenrausch" gemeinsam mit Nik P. und den anderen Gewinnern – einen Tag früher als alle anderen. Das neue Album "Seelenrausch" schon einen Tag früher hören Mit dabei per Videochat sind Sie als exklusive SWR4 Gewinner*innen, wenn Sie einen der 20 geheimen Zugangs-Links bekommen. Sie hören das Album also schon einen Tag vor allen anderen und das gemeinsam mit Nik P. Mitmachen können Sie bis zum 1. Juli 2021 um 12 Uhr. Die Albumpräsentation zum Nachhören Am Freitag, den 2. Juli 2021 um 18 Uhr, gibt es die Albumpräsentation von Nik P. im Radio bei SWR4 zum Nachhören. Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Vorname * Nachname * Wohnort * E-Mail * Telefonnummer * Betreff Warum wollen Sie bei der Albumpräsentation von Nik P. dabei sein? * Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. * Wieviele Augen hat der Mensch? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken