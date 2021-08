Es gab eine Zeit, in der ein Hit nicht unbedingt gesungen werden musste. Große Orchester, Instrumentalgruppen oder -solisten schufen Ohrwürmer, die auch später immer noch gerne gehört werden. Geschäftstüchtige Schlagertexter dichteten zu diesen Hits mehr oder weniger passende Verse. Eine Rechnung, die nicht immer aufging…

Die Blütezeit der großen Instrumental-Hits lag zwischen den 1950er- und 1970er Jahren. Im Interesse der Musikfreunde standen damals nicht nur Gesangssolisten sondern auch großartige Orchester und Instrumentalensembles, die oft einen unverwechselbaren Sound kreiert hatten. Häufig gelangen Welthits, denn die Musik "ohne Worte" kannte keine Barrieren durch Sprache und wurde vom Publikum rund um den Globus verstanden.

Namen wie beispielsweise Mantovani, Billy Vaughn oder Perez Prado sind heute noch ein Begriff und sorgten für Umsätze in Millionenhöhe. Hinzu kamen Bands wie „The Shadows“ und Solisten wie der Pianist Richard Clayderman, die mit Hilfe Ihrer Instrumenten Pop-Geschichte schrieben.

Das Erfolgsbeispiel ist "Strangers in the night"

Es war üblich, für instrumentale Hits hier und da einen Text zu verfassen, um noch ein zweites Mal kassieren zu können. Mal glückte ein kommerzieller Erfolg, manchmal gab es auch Schiffbruch zu vermelden. Meist liefen diese Adaptionen unspektakulär ab, aber es gab auch Ausnahmen, wie das Beispiel von "Strangers in the night" zeigt…

1965 wurde Bert Kaempfert von der Universal-Filmgesellschaft engagiert, um den Soundtrack zur Agentenkomödie "A man could get killed" zu schreiben. In einem Interview erinnerte er sich an diesen Hollywood-Besuch: "Da hat man mich quasi eingesperrt, acht Wochen lang in einer Hotel-Suite, ein Klavier reingestellt und gesagt: Nun mach’ mal." Am Ende fehlte ihm noch das Liebesthema, das er unter immensem Zeitdruck schrieb. Es trug den Titel "Beddy-Bye".

Zwei Spürnasen und dicke Luft

Weder Film noch Soundtrack wurden ein Erfolg. Aber Kaempferts Amerika-Produzent Milt Gabler hatte ein Gespür für Hits. Er war es, der Gefallen an dem Liebesthema fand und dafür sorgte, dass die Melodie auf Single ausgekoppelt wurde. Zudem schrieb er dazu den Text „Love is no stranger“. Zwei Männer - ein Gedanke, denn zeitgleich beauftragte Bert Kaempferts amerikanischer Verleger und Manager Hal Fein die Autoren Charles Singleton und Eddie Snyder einen Text zu der Melodie zu schreiben. In Anlehnung an Gablers Text dichteten sie ohne dessen Wissen „Strangers in the night“. Die Folge: es gab dicke Luft und die langjährige Freundschaft zwischen Gabler und Fein ging in die Brüche.

Sinatra zeigt erst die kalte Schulter

SWR Reprise (Coverscan)

Damit nicht genug der Aufregungen, denn Hal Fein hatte die Idee, "Strangers in the night" Frank Sinatra singen zu lassen. Also bot er den Titel Sinatras Manager Jimmy Bowen an. Doch der Star lehnte zunächst ab. Stattdessen zeigte der Pop- und Jazz-Sänger Jack Jones Interesse, der kurz zuvor einen Grammy erhalten hatte. Als Sinatra hiervon erfuhr, änderte er seine Meinung und wollte den Song umgehend aufnehmen.

Dann musste alles sehr schnell gehen

Ivo Robic sang nicht nur die deutsche Version „Fremde in der Nacht“ sondern auch eine Fassung in seiner Muttersprache. SWR Jugoton (Coverscan)

Es begann ein Wettrennen gegen die Zeit, denn auch im Musikbusiness gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Jones-Einspielung war einige Tage früher im Kasten - somit gebührt ihr das Prädikat "gesungene Original-Aufnahme" - und trat bereits die Reise zu den Rundfunkstationen an, während Frank Sinatra noch im Studio stand. Dessen Team stellte von der eilends abgemischten Platte in Windeseile Kopien auf Band her. Kuriere wurden beauftragt, die Nummer schnellstmöglich zu den Flughäfen und dann zu den Radiosendern zu bringen. Ein Ding der Unmöglichkeit wurde Realität: die Cover-Version war vor dem Original am Start. Der Rest ist Geschichte...