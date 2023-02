Was denken Schlagerstars über Valentinstagsgeschenke für den Mann?

Wie stehen Schlagerstars wie Karsten Walter, Bernhard Brink oder Ramon Roselly zum Valentinstag? Uns haben sie erzählt, worüber sie sich als Mann an diesem Tag besonders freuen.

Schlagersänger Karsten Walter freut sich über ein Ständchen am Valentinstag

Seit über zwei Jahren sind Karsten Walter und Marina Marx ein Paar. Der Valentinstag ist für sie, wie für viele andere Paare, der Tag der Liebe. Und der Schlagersänger sagt ganz klar: "Natürlich erwarte ich zum Valentinstag auch eine Aufmerksamkeit von Marina." Damit meint er nicht etwa ein materielles Geschenk. Ein Kuss würde ihm auch schon reichen, sagt er. Dann schiebt er noch diesen Satz hinterher: "So gesehen ist für uns jeden Tag Valentinstag."

Aber er hat noch eine Idee, womit ihn seine Marina glücklich machen kann: "Ich würde mich über ein kleines Ständchen von Marina freuen. Ich liebe es, wenn sie singt. Und wenn sie dann nur für mich alleine singt. Das ist für mich was ganz Besonderes." Wie bezaubernd ist das bitte? Ein echter Romantiker der Karsten Walter. Er freut sich jedenfalls schon auf den 14. Februar. Er ist der Meinung, den Tag sollte man zelebrieren.

Bernhard Brink und seiner Frau feiern jedes Jahr Valentinstag

Bernhard Brink und seine Frau Ute machen sich das ganze Jahr über Geschenke. Der Valentinstag wird im Hause Brink aber nicht vergessen. Der Sänger und seine Frau begehen diesen Tag mit sehr viel gegenseitiger Aufmerksamkeit.

Worüber sich Bernhard Brink am Valentinstag am meisten freut? Wenn er keinen Auftritt hat und Zeit mit seiner Frau verbringen kann.

"Mit meiner Frau schön essen gehen, das finde ich immer am schönsten. Da quatschen wir über alles mögliche. Wunderbar!"

Ross Antony: "Mein Mann ist ein romantischer Typ"

Sänger Ross Antony hat SWR4 erzählt, dass er in den letzten zehn Jahren immer am Valentinstag gearbeitet hat. Einmal frei haben und mit Ehemann Paul Reeves den Valentinstag feiern, das wäre sein großer Wunsch.

Der Tag der Liebe ist für Ross und Paul ein wichtiger Tag. "Wir sind inzwischen fast 24 Jahre zusammen. Das ist schon eine lange Zeit. Wir halten unsere Liebe frisch und jung und ich merke, dass Paul auch ein romantischer Typ ist. Er gibt sich sehr viel Mühe an solchen Tagen."

Rosen oder Schokolade verschenken die beiden aber nicht.

"Wir schenken uns Zeit miteinander und ich glaube, das ist das wichtigste von allem. Wir schenken uns gegenseitig jedes Jahr ein Wellness-Wochenende."

Und ihr erstes romantisches Wochenende in diesem Jahr hatten Ross und Ehemann Paul bereits. Sie haben vier Tage in einem Wellness-Hotel in den Bergen verbracht. "Das war wunderschön", verrät Ross Antony.

Julian David: "Es sollte 365 Tage im Jahr Liebe geben"

Zum Valentinstag erwartet Sänger Julian David kein Geschenk. "Ich finde Erwartungshaltungen immer schwierig, denn die können, sind wir ehrlich, nur enttäuscht werden. Deshalb nichts erwarten und von Herzen schenken. Und man kann sich selbst ja auch was Gutes tun." Wie recht er hat, der Julian.

Und zum Schenken hat er Sänger, der gerade Single ist, eine sehr moderne und entspannte Haltung: "Gleiches Recht für alle, oder? Aber es steht doch nirgends wer beschenkt wird und wer schenken muss", meint Julian.

Jedenfalls ist der Valentinstag für ihn eine gute Möglichkeit, die Menschen, die er mag, es auch wissen zu lassen. "Ich persönlich brauche jetzt aber nicht einen bestimmten Tag, wo ich das machen muss. Es sollte ja sowieso 365 Tage im Jahr Liebe geben."

Auch wenn Julian David keine Geschenke erwartet, ist er nicht ganz wunschlos. "Ich würde mich am Valentinstag freuen, wenn es aus der ganzen Welt nur positive Nachrichten gebe würde. Ich würde mich über Nachrichten von meinen Freunden, von meiner Familie und von den Fans freuen." Es selbst will mit positivem Beispiel vorangehen und Liebe in die Welt hinauszutragen.

Ramon Roselly: "Diese Tage geben einem ein gutes Gefühl"

Wie sieht der Valentinstag bei Schlagersänger Ramon Roselly aus? "Ich kenne es so zum Valentinstag, dass die Freundin oder die Frau was geschenkt bekommt. Allerdings macht das jeder anders. Wenn beide Seiten sich was schenken möchten, ist das vollkommen ok", so der Sänger.

Für ihn ist es ein besonderer Tag, der Menschen ein gutes und schönes Gefühl gibt. Gute Laune und gutes Essen gehören für den Sänger auf jeden Fall dazu, so viel hat er uns verraten.

Markus Mörl hat noch nie den Valentinstag vergessen

Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl erwartet keine Aufmerksamkeit von seiner Frau Yvonne zum Valentinstag, hat er SWR4 erzählt. Dennoch würde er sich natürlich darüber freuen. Mörl sieht es eher traditionell: "Ich denke beim Valentinstag geht es erstmal um die Frau. Also die sollte zuerst beschenkt werden."

Angeblich hat er den Valentinstag noch nie vergessen, der sei ihm nämlich sehr wichtig, sagt er. Aber es könnte auch noch einen ganz anderen Grund geben: "Meine Frau erinnert mich eigentlich eine Woche vorher täglich daran."