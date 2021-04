In den 1950er und 1960er Jahren zählte Gerhard Wendland zu den populärsten Sängern in Deutschland. Er sang "Das machen nur die Beine von Dolores" oder "Tanze mit mir in den Morgen" und die Frauen waren von seiner warmen Baritonstimme hingerissen. Am 19. April wäre Wendland 105 Jahre alt geworden.

Neben seinem musikalischen Talent glänzte der junge Wendland als Sportskanone. So war er unter anderem brandenburgischer Jugendmeister im 800-Meter-Lauf. Bei einer Weihnachtsfeier des Sportvereines entdeckte ihn der Chefregisseur des renommierten Berliner Rotter-Theaters als Sänger. Er wechselte von der Schule ins Musikstudium und die Experten sagten ihm eine glanzvolle Zukunft auf internationalen Opernbühnen voraus. Doch dem Sport blieb er immer verbunden.

Gerhard Wendland sprang für einen erkrankten Sänger ein

Zur Aufbesserung seiner Finanzen sang er in einem Berliner Filmtheater zwischen Vor- und Hauptfilm zur Unterhaltung der Besucher. Als bei einem Komponisten-Wettbewerb im Berliner Admiralspalast der Sänger erkrankte, sprang Gerhard Wendland ein, siegte und wurde in Berlin zum Begriff. Der Franz Grothe-Verlag nahm ihn für eine Gage von zehn Reichsmark pro Auftritt unter Vertrag. Hinzu kamen Engagements in angesagten Berliner Lokalitäten als Sänger und Schlagzeuger. Dann brach der zweite Weltkrieg aus und er wurde Soldat.

Rita Paul, Bully Buhlan und Gerhard Wendland (links) Imago Imago/Fotograf XY -

Wendland war ein rechter "Womanizer"

Nach abenteuerlicher Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft kam er 1947 nach München. In amerikanischen Clubs absolvierte er erste Auftritte und ein Vorsingen beim Bayerischen Rundfunk führte zu einem Vertrag mit dem Rundfunktanzorchester der Isarmetropole. Zusammen mit den Sängerinnen Kary Barnet und Gitta Lind startete er seine Nachkriegskarriere. Im Herbst 1949 folgte der erste Schallplattenvertrag. Innerhalb kurzer Zeit gelang ihm der Aufstieg zu einem der beliebtesten Schlagersänger in Deutschland. Vor allem die Frauenherzen flogen dem Sänger mit der sonoren Stimme nur so zu.

Gerhard Wendland gab sich als Herr Endler aus

Als Gerhard Wendler beim damaligen Sender Stuttgart bei der Empfangsdame von ihm besungene Bänder abgab, murmelte er seinen Namen undeutlich. "Herr Endler vom Sänger Wendland" stand später auf dem Anmeldezettel. Wochen später kam er erneut vorbei, um neue Titel aufzunehmen. Völlig aus der Fassung sagte die Dame: "Warum haben Sie denn den Sänger Gerhard Wendland nicht mitgebracht, Herr Endler? Den würde ich gern mal kennenlernen. Schließlich soll er heute bei uns singen!" Die Auflösung des Missverständnisses endete mit großem Gelächter.

Die "Beine von Dolores" retten Gerhard Wendland

Bald klopfte der Film bei ihm an: in "Die verschleierte Maja" sang er 1951 den Schlager "Das machen nur die Beine von Dolores", der für ihn zur musikalischen Visitenkarte wurde und ihn sogar vor einem Knöllchen rettete. Bei einem Auftritt in Dortmund beging er eine Parksünde und ein Polizeibeamter wollte ihn gebührenpflichtig verwarnen. "Ich bin Gerhard Wendland" sagte er zu dem Ordnungshüter, der ihm allerdings keinen Glauben schenkte. Zur Feststellung der Personalien musste er aufs Revier und erst als er dort den Schlager von den "Dolores-Beinen" anstimmte, wurde - gegen die "Bezahlung" in Form von Autogrammen für die Ehefrauen der Beamten - von einer Strafe abgesehen.

Bibi Johns und Gerhard Wendland in den 60er Jahren Imago Imago -

Statt Twist kam Wendland mit einem Tango groß raus

Als Mitte der 1950er Jahre der Rock'n'Roll den Takt angab, sang er für Funk und Schallplatte Operettenmelodien und stand in Wien in Musicals auf der Bühne. Dann - inmitten der Twistwelle - kam 1961 das Comeback: mit dem Tango "Tanze mit mir in den Morgen" gelang ein unerwarteter Riesenerfolg, der hierzulande und in Holland mit einer "Goldenen Schallplatte" ausgezeichnet wurde. Umjubelte Tourneen führten ihn nach Übersee und Kanada. Außerdem schaffte er es, sich erfolgreich in der "Bravo"-Musicbox zu platzieren. Dies, obwohl er wegen seines Images, seiner Statur und letztendlich auch wegen seines Alters, nie ein Teenager-Idol war.

Wendland war ein großer Fußballfan Wendland war dem Fußball eng verbunden und langjähriger Fan von Borussia Dortmund. Bei dem letzten Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft im Jahr 1963 in Stuttgart, war er unter den Zuschauern. Als der Slogan "Köln hat den Geißbock - der stinkt, wir haben den Wendland - der singt" die Runde machte, drehte sich der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der ebenfalls anwesend war, um und soll zu Wendland gesagt haben: "Ja, singen müsste man können."

Gerhard Wendland mit Kinderstar Michael Ande Imago Imago/Fotograf XY -

Gerhard Wendland mochte das Leben

Der berlinernde Wahlmünchner wohnte in einem schönen Haus in München-Trudering, das nach seinen eigenen Plänen gebaut wurde. Er half tatkräftig beim Bau mit. "Daheim schwimme ich viel, spiele Tennis und Golf und gehe regelmäßig in die Box-Schule. Außerdem sind da noch zwei Rennräder, eines für schlechtes und eines für gutes Wetter", erzählte er in einem Interview. Sein größter Stolz in seinem Heim war ein Freilicht-Grill-Room und viele seiner Freunde freuten sich auf eine Einladung des Sängers: dazu zählte im Besonderen der Boxer Bubi Scholz, mit dem er im Ring boxte und Waldläufe machte.

Mitte der 1960er Jahre war die Zeit der großen Verkaufsschlager für ihn vorüber. Seine Schallplattenkarriere führte er abseits aller musikalischen Moden fort und die Fans blieben ihm treu. Er trat in mehreren tausend Galaveranstaltungen und in ungezählten Fernsehshows auf. Vielen wird wohl sein Auftritt in der TV-Sendung "Einer wird gewinnen" in Erinnerung geblieben sein: Hans-Joachim Kulenkampff, Willy Berking, Bully Buhlan und er - in der Rolle von Ringo Starr am Schlagzeug - persiflierten die "Beatles".

In den 1980er Jahren zog sich Gerhard Wendland immer mehr aus dem Scheinwerferlicht zurück und genoss sein Privatleben im Kreise seiner Familie. Die letzten Lebensjahre waren von Krankheit überschattet. Im Alter von 80 Jahren verstarb er am 21. Juni 1996 in einem Münchner Krankenhaus.

