Augenblicke teilen beim SWR4 GanzNah-Konzert mit der Münchener Freiheit

Die Jungs von der Münchener Freiheit sind eine sichere Bank für super Live-Stimmung. Mit einer langen Liste ihrer Hits hat die Band ein tolles SWR4 GanzNah-Konzert abgeliefert.

Nach einer knappen Stunde hebt Tim Wilhelm, Sänger der Münchener Freiheit, zu einer kleinen Rede an. Er erinnert an die Unsicherheit, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Und wie schön es sei, mit seinen Band-Kollegen hier auf der Bühne in der Stuttgarter Phoenixhalle zu stehen.

"Sich im Radio hören, CDs aufzunehmen, alles schön und gut. Aber die Quintessenz ist doch, gemeinsame Augenblicke zu teilen, so wie wir das heute Abend tun."

SWR4 GanzNah: die schönsten Bilder von der Münchener Freiheit

Münchener Freiheit will Arena-Stimmung verbreiten

Dass sie wirklich Bock haben, hat die Band gleich am Anfang deutlich gemacht. Eine "Stimmung wie in einer Arena" wollen sie hier erzeugen, hatte Tim Walter gesagt. Und das dürften die fünf auch annähernd geschafft haben - trotz Maskenpflicht im Publikum. Zu "Herzschlag" gingen die klatschenden Hände hoch, zu "Herz aus Glas" wurden die Handylichter geschwenkt. Und zu "Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" stimmte die Halle mit ein. Ein bisschen Arena-Gefühl lag da schon in der Luft.