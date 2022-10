Ein intimes und energiegeladenes Konzert bot Sängerin Beatrice Egli zum Abschluss des SWR4 Festivals 2022 in Stuttgart. Das Publikum freute sich über alte und neue Lieder.

Sie sei noch etwas aufgeregter als sonst - mit dem Publikum so nah in der Stuttgarter Phoenixhalle: Das verrät Sängerin Beatrice noch kurz vor dem SWR4 GanzNah-Konzert am Sonntagabend. Tage zuvor hat sie noch in Berlin die SWR Beatrice Egli Show aufgenommen - schon das habe sie durch die letzten Tage getragen. Nun aber, zum Abschluss des SWR4 Festivals, singt die Schweizer Schlagersängerin vor kleinem Publikum in intimer Runde. Und tatsächlich: Sie lässt ihre Fans sehr nah an sich heran - an einem Abend mit ganz eigener Magie.

Show mit Gänsehautmomenten und intimen Liedern

So gibt es Gänsehautmoment um Gänsehautmoment - etwa als sie "Jedes Mal" anstimmt, mal mit geschlossenen Augen, mal mit Blick gen Hallendecke.

"Ich bin ein Nimmersatt, ich komme nie an, bin immer weiter, als ich tatsächlich bin."

Diese innere Unruhe und bisweilen Unzufriedenheit spricht sie noch vor dem Song an. Und so singt sie sich selbst und dem Publikum Mut und und Zuversicht zu. Als dann noch der gefühlvolle Lovesong "Gold" folgt, ist der Applaus riesig - und Beatrice Egli kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus.

Aufs "Matterhorn" und in die Sprachwelten der Schweizer Heimat

Viel Gefühl also auf der Bühne - auch mit Songs wie "Lass los" oder "Alles was du brauchst". Doch eine Beatrice Egli hat weit mehr musikalische Facetten - und auch sprachliche. So geht es auf Schweizerdeutsch und mit tiefem Wippen in den Knien hoch aufs "Matterhorn" - und danach mit "Où es-tu" in die französische Sprachwelt ihrer Schweizer Heimat. Und das obwohl sie, wie sie gesteht, mit dieser Sprache in der Schule eher auf Kriegsfuß stand.

SWR Markus Palmer

Mut machen: Beatrice Egli und Lisa auf der Bühne

Ein zentrales Motiv taucht am Abend und in den Liedern von Beatrice Egli immer wieder auf: das Mutmachen. Für "Wir leben laut" holt sie die junge Lisa mit ihrem großen "Beatrice du bis toll"-Plakat auf die Bühne. Sie singen gemeinsam den energiegeladenen Song - und mit ihnen das ganze Publikum. Überhaupt gibt es viel zum Mitsingen und -tanzen. Angefangen beim Konzert-Opener "Bunt", aber auch bei "Terra Australia" und dem trotzigen "Ganz egal", das Beatrice Egli allen Hatern und Missgünstlingen entgegenschleudert. Mit ihren Hits "Volles Risiko" und "Zuhaus" verabschiedet sich zuletzt eine bewegte und gerührte Beatrice Egli vom Publikum - ein kraftvoller Schlusspunkt für einen Abend, der Freude wie auch Mut macht.