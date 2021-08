Rund 500 Songs hat Roger Whittaker geschrieben. „I don’t believe in if anymore“ zählt zu seinen persönlichen Lieblingskompositionen. Joachim Relin schrieb hierzu einen deutschen Text und 1970 legte Roger Whittaker mit „Was hat er Dir denn getan“ seine erste in deutscher Sprache gesungene Schallplatte vor. Der „Finnish Whistler“ auf der B-Seite der Single war für ihn in Finnland ein großer Erfolg. Dort diente der Titel als Erkennungsmelodie zur populären TV-Kochsendung „Patakakkonen“.

SWR Philips (Coverscan) -