Ab 1980 zeigte sich Gitte deutlich pop-orientierter. Mit dem neuen Stil war der Wechsel zu einer anderen Plattenfirma verbunden. Für den Einstand fiel die Wahl auf den Captain & Tennille-Hit „Do that to me one more time“, zu dem Bernd Meinunger den deutschen Text “Mach’ das doch noch einmal mit mir” schrieb. Während das Original in Amerika und England die Hitparaden eroberte, blieb die Cover-Version ohne entsprechende Notierung. Dies änderte sich…

SWR Global (Coverscan) -