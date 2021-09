Die besten Cover von Wolfgang Petry

Mit der Startnummer 11 präsentierte er am 31. Juli 1976 seine Debüt-Single "Sommer in der Stadt" in der ZDF-Hitparade, die mit großem Beifall aufgenommen wurde. "Das war ganz viel Glück! Ich bekam einen Anruf und man sagte mir, Du bist in der Hitparade. Dabei kannte ich die Sendung bis dahin nicht einmal", erzählte er Jahre später in einem Interview.

SWR Hansa (Coverscan) -