Was passiert, wenn zwei Sänger aus den USA sich in Europa niederlassen, der eine in München, der andere in Zürich, sich bei einem TV-Auftritt 1968 kennenlernen und befreunden? Obwohl sie schon von Anfang an gerne als Team gearbeitet hätten, ergab sich erst 1972 die Gelegenheit. Neben der Folkblues-LP "Hard travelling" entstand eine TV-Serie: der NDR produzierte zwischen 1973 und 1982 dreizehn Ausgaben von "Show ohne Schuh", Bill Ramsey und Don Paulin luden darin Folk-Interpreten ein.

SWR Warner (Coverscan)