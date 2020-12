Im Februar 1962 lernte sie Théophanis Lamboukas kennen, dessen Eltern einen Friseursalon in der Nähe von Paris betrieben. Der rund zwanzig Jahre jüngere Mann wollte Sänger werden und stellte sich bei ihr vor. Sie verliebte sich in ihn und Ende des Jahres heirateten die beiden in einer griechisch-orthodoxen Kirche in Paris. Die Piaf gab ihm den Künstlernamen Théo Sarapo und es entstand das Duett „A quoi ca sert l’amour“. Sie traten gemeinsam im Pariser Olympia und Anfang 1963 im „Bobino“ auf.

SWR Columbia (Coverscan)