Jeder Country-Musiker träumt von Nashville. 1990 entstand dort mit amerikanischen Musikern das Album "Meine Liebe lebt", auf dem Jonny Hill zahlreiche Country-Hits in deutscher Sprache interpretierte. Die deutsche Cover-Version des Kenny Rogers-Hits "What I did for love" gab dem Album den Titel.

