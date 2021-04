Drafi Deutscher bot „You want love“ seiner Plattenfirma an, die einen geeigneten Interpreten dafür suchen sollte. Oliver Simon war der Mann der Wahl und bei den Aufnahmen kam Drafi auf die Idee, den Titel im Duett zu singen. Sie nannten sich „Mixed Emotions“ und lieferten bis 1989 Hits in Serie. Die LP „Deep from the heart“ erreichte den Platin-Status.

SWR Electrola (Coverscan) -