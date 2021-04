Viele Solisten und Interpreten haben den Titelsong aus dem Bernardo Bertolucci-Film "Der letzte Tango in Paris" aufgenommen. 1973 entstand diese Zusammenarbeit von Vater und Sohn, die bemerkenswert ist: der Senior am Saxophon und der Junior an der Orgel wurden nicht - wie man vermuten würde - vom eigenen Orchester begleitet; in diesem Fall stand Boris Jojic am Dirigentenpult. Auf der B-Seite präsentierte sich Max Greger jr. als Gesangssolist.

SWR Polydor (Coverscan)