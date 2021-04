Die Durststrecke endete mit dem Produzenten Ernst Verch, der ein Experiment wagte: Er nahm mit ihm zu einer Zeit, in der in den USA bereits Twist getanzt wurde, eine Tango-Melodie auf: "Tanze mit mir in den Morgen". "Chancenlos" lautete die Meinung in der Branche, doch dann geschah das Unerwartete: am 2. September 1961 stieg der Titel in die deutschen Charts ein und arbeitete sich bis auf Platz 1 vor. Er hielt sich fast ein ganzes Jahr und über eine Million Singles fanden Absatz.

SWR Philips (Coverscan)