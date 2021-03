Die Fachzeitschrift „Die Schallplatte“ wählte Katja Ebstein im Juni 1970 nach einer Leserumfrage zu Deutschlands bester Sängerin. Auf dem 5. Festival International da Canção Popular in Rio de Janeiro trat sie gegen 32 Nationen an und zog mit „Mein Leben ist wie ein Lied“ ins Finale ein. In Spanien wählten 84 Showjournalisten sie zur beliebtesten ausländischen Sängerin und zusammen mit James Last ging sie hierzulande auf ihre erste Tournee.

SWR Liberty (Coverscan)