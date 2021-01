In Italien war die Valente besonders erfolgreich. Mit den eigenen Shows "Nata per la musica" und "Bentornata Caterina" war sie im italienischen Fernsehen präsent, ihre Schallplatten verkauften sich glänzend - voll Anerkennung sprach man von "La grande Caterina". Die Aufnahmen zu "Caterina in Italia" entstanden 1961 in Berlin und Brüssel. Hier interpretierte sie z. B. Klassiker aus dem American Songbook wie "Blue Moon", "Stardust" oder "I'm in the mood for love" in italienischer Sprache.

SWR Decca (Coverscan) -