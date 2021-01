1980 übernahm Neil Diamond die Hauptrolle des Jess Robin in einem Remake des ersten Tonfilms aller Zeiten "The Jazz Singer". Gilbert Bécaud war als Mitkomponist am Soundtrack beteiligt: "Wir arbeiteten zusammen mit meiner Band in unserem Studio in Los Angeles. Gilberts Lieblingsgetränk war "Scotch on the rocks" und ich begann mit ein paar gleichlautenden Textfragmenten herumzualbern." Daraus entstand der Song "Love on the rocks", der als Single ausgekoppelt wurde.

SWR Capitol (Coverscan) -