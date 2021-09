Die besten Cover von Freddy Quinn

Nach "Heimweh" folgte mit "Heimatlos" der nächste Nummer 1-Treffer. Dieser führte zum gleichnamigen Film, der im Sommer 1958 in die Kinos kam. Von Anfang an nahm Freddy Quinn fast alle seine Erfolgstitel für den internationalen Markt auf: "Heimatlos" sang er beispielsweise in englischer, französischer und holländischer Sprache.

SWR Polydor (Coverscan) -