"Champagner für alle!" so feierte damals schon Willy Hagara das Fest zum Jahresausklang. Musikalisch haben sich aber auch andere Künstler mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir spannen einen Bogen von der Händel'schen Feuerwerksmusik hin zum modernen Schlager.

Es eignen sich etliche Hits von gestern und aus der Gegenwart dazu, den Jahreswechsel zu begleiten. Wer noch Anregungen für den eigenen entspannten Silvesterabend sucht, wird in unserer Bildergalerie gewiss mit dem einen oder anderen Titel fündig. Ob Melodie oder Rhythmus - die Platten- und CD-Kiste lässt keine Wünsche offen.

"Feuerwerksmusik" in der Einspielung von Yehudi Menuhin SWR EMI (Coverscan)

Silvester-Premiere von "Saison in Salzburg"

Große Beifallsstürme erntete der Komponist Fred Raymond für seine Operette "Saison in Salzburg", die am 31. Dezember 1938 in Kiel ihre Uraufführung erlebte. Es ging darin um die völlig heruntergewirtschaftete Gaststätte "Zum Salzburger Nockerl", welche Toni Haberl ersteigern möchte. Dies aus doppeltem Grund, denn da gibt es auch die Mehlspeisköchin Vroni, die er nicht nur als Wirtin, sondern auch als Gattin im Auge hat. Es hätte so schön sein können, wäre da nicht der Rennfahrer Frank Rex, der diese Pläne durchkreuzt und das Salzburger Kurleben völlig durcheinander bringt. Ende gut, alles gut: Natürlich folgt auf vielerlei Irrungen und Wirrungen ein Happy End und der Toni bekommt seine Vroni.

SWR Polydor (Coverscan)

Das Libretto zu diesem turbulenten Werk stammte von Max Wallner und Kurt Feltz. Letzterer wurde zu einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Schlagertexter und Produzenten der deutschen Musikgeschichte. So war er beispielsweise maßgeblich an den Karrieren von Caterina Valente oder Peter Alexander beteiligt. "Peter der Große" spielte übrigens auch 1961 in der Verfilmung von "Saison in Salzburg" die Hauptrolle. Das Drehbuch hatte mit der Original-Handlung allerdings nicht mehr viel zu tun. Die Schlager aber blieben und besitzen alle Evergreen-Charakter: "Und die Musik spielt dazu", "Wenn der Toni mit der Vroni" oder "Salzburger Nockerln" sind heute noch bekannt und beliebt.

Das legendäre Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Premierenstimmung auch am Silvesterabend 1939: Damals gaben die Wiener Philharmoniker zum ersten Mal ein Konzert zum Jahreswechsel mit Musik von Johann Strauss. Damit wurde der Grundstein für die Tradition des Neujahrskonzertes gelegt, die bis heute gepflegt wird. Der Leitgedanke für diese Veranstaltung hatte einen tieferen Sinn:

Die Etablierung eines Strauss-Konzertes zum Jahreswechsel war ein klares Bekenntnis zum Land Österreich, das in jener Zeit von den Landkarten verschwunden war. Wenn es um die Musik der Strauss-Familie ging, nahm der Dirigent Clemens Krauss die Vorrangstellung unter allen Dirigenten ein. Er war es auch, der die Neujahrskonzerte ins Leben rief und bis zum seinem Tode im Jahr 1954 dirigierte.

Auch der Schlager macht zu Silvester von sich reden

Doch nicht nur die Klassik und die gehobene Unterhaltungsmusik empfehlen sich für die Feierlichkeiten zum großen Jahresfinale. Auch der Schlager als der leichten Muse liebstes Kind bedient bekanntlich zuverlässig alle saisonalen Ereignisse.

Andrea Jürgens singt in der Show von Rudi Carrell dpa Bildfunk Picture Alliance

Am 31. Dezember 1977 fand eine Jahrzehnte andauernde Karriere ihren Anfang: Andrea Jürgens trat in der Rudi Carrell-Show "Am laufenden Band" erstmals im Fernsehen auf und sang das Scheidungsdrama "Und dabei liebe ich Euch beide". Der Komponist Jack White erinnerte sich daran im SWR4 Interview: "Wir haben die ganze Nation zum Weinen gebracht."

SWR xxx (Coverscan)

Wie und wo immer Sie auch feiern mögen, Ihnen allen ein "Happy New Year"!