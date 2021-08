Mit "Heimweh" hat er Schlagergeschichte geschrieben und mit Liedern wie "Junge, komm‘ bald wieder" oder "La Paloma" wurde er zum Inbegriff des "singenden Seemanns". Dabei war dies nur eine Facette seines Künstlerlebens.

"Stahlnetz"-Regisseur Roland entdeckte Freddy Quinn

1951 - Freddy Quinn saß auf dem Tresen der "Washington Bar" auf St. Pauli und sang zur Gitarre Hillbilly-Songs und internationale Folklore. Neben Seeleuten und Damen vom horizontalen Gewerbe war auch Jürgen Roland, Regisseur beim damaligen NWDR (jetzt NDR) anwesend; er verschaffte dem jungen Künstler den ersten TV-Auftritt. Die Plattenfirma "Polydor" schloss 1954 mit ihm einen Ausbildungsvertrag ab. Dieser beinhaltete eine kostenlose Gesangsausbildung sowie ein Garantiehonorar von DM 240,-- pro Lied, falls sich eine Schallplattenaufnahme ergeben würde.

Es war ein unspektakuläres Schallplattendebüt: er wurde für den Gesangspart von zwei südamerikanischen Medleys mit dem Orchester Detlev Lais verpflichtet. Auf dem Etikett stand zu lesen: "Frederico Quinn und Juan Miguel Gonzales mit seinem Orchester". Die Platte erschien 1955 auf dem Telefunken-Label.

Das Urteil lautete "Geschmacklosigkeit"

Erst im Jahr 1956 kam der lang ersehnte Ruf ins Schallplattenstudio der Polydor. Zwei amerikanische Hits sollen in deutscher Sprache aufgenommen werden - darunter "Memories are made of this" von Dean Martin. "Chancenlos" urteilten die Verantwortlichen und Werner Götze vom Bayerischen Rundfunk zerbrach die Schallplatte in seiner Sendung und bezeichnete sie als "Geschmacklosigkeit". Ganz anderer Meinung waren die Zuhörer, denn wenig später erreichte "Heimweh" Platz 1 der Hitparaden.

Die Katalognummer seiner ersten Platte lautete 23 181. Die Zahl sollte ihm weiter Glück bringen und daher erfüllte die Plattenfirma ihrem neuen Star den Wunsch, dass alle seine nachfolgenden Singles, die für den deutschen Markt produziert wurden, immer die Endziffer 81 trugen. Dies wurde bis 1971 so beibehalten.

Die Befreiung vom erdrückenden Image des Seemanns

Lotar Olias, ein bekannter Komponist und Produzent, nahm den Newcomer unter seine Fittiche und machte aus ihm eine Kunstfigur. Sogar seine Biographie wurde umgeschrieben und ans Image des ewig sehnsüchtigen Seemanns angepasst. Ergänzt durch ganz auf den Star zugeschnittene Musikfilme gelang rund zehn Jahre lang ein rauschender Erfolg nach dem anderen.

Doch schon Anfang der 60er Jahre hatte Freddy Quinn genug vom Matrosen-Klischee und wollte Neues ausprobieren. Erst 1966 gelang die Kursänderung, als er mit "Hundert Mann und ein Befehl" einen Nummer 1-Hit verbuchen konnte. In Zeiten des Vietnamkriegs hatte er damit den Zeitgeist perfekt getroffen.

Der Ausrutscher - Hetze gegen Gammler und Hippies

Viel Aufmerksamkeit erregte sein Titel "Wir". Der Text richtete sich gegen "Gammler und Hippies, die, statt zu arbeiten, nur herumlungerten und protestierten." Zwar sprach er damit der älteren Generation aus dem Herzen, Freunde machte er sich mit diesem Hass-Song nicht und musste harsche Kritik einstecken. Viele Jahre später räumte Freddy Quinn ein, dass diese Platte ein Fehler war.

Die verpasste Chance auf eine Weltkarriere

Freddy Quinn zog es von Anfang an nach Amerika, da er seine Kinderjahre in West Virginia verbracht hatte. Nur um Haaresbreite verpasste er den Durchbruch in Übersee. Bert Kämpfert, mit dem er schon seit vielen Jahren zusammenarbeitete, bot ihm den Titel "Spanish eyes" an. Allerdings konnten sich die Plattenfirmen der beiden nicht einigen. So kamen Quinn und Kämpfert überein, die Platte während eines gemeinsamen Amerikaurlaubs aufzunehmen.

Die Kosten für das kleine Studio in Florida wurden geteilt und kurze Zeit später kam der Titel in Amerika auf einem kleinen Label auf den Markt. Wochen später erhielt er aus Chicago die Nachricht, er soll in die USA kommen: "Spanish eyes" ist in den Hitparaden. Doch Freddy Quinn erwartete eine böse Überraschung: die Plattenfirmen zerstritten sich und die Single musste vom Markt genommen werden - stattdessen griff Al Martino zu und landete einen Welthit.

Die Arbeit im Theater und Zirkus

Die Arbeit nahm kein Ende: Fernsehauftritte, regelmäßige Schallplattenaufnahmen und ausverkaufte Tourneen. Hinzu kamen Verpflichtungen in Operette und Musical. Im St. Pauli-Theater spielte er in "Charley’s Tante" oder "Der Junge von St. Pauli", war "Sam Hawkins" bei den Karl May-Festspielen in Bad Segeberg, trat im Zirkus als Artist auf und brachte den "Zauber der Manege" auch als Moderator via Bildschirm den Zuschauern daheim näher.

Der Abschied von der Bühne

Mit vielen Auszeichnungen im Gepäck verabschiedete sich Freddy Quinn 2005 im Rahmen einer großen Abschiedstournee von seinem Publikum. Drei Jahre später starb seine Managerin Lillie Blessmann, die auch privat seit 1956 die Frau an seiner Seite war. Daraufhin zog er sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück. Sein Privatleben war stets ein streng gehütetes Geheimnis: "80 Prozent meines Lebens gehört meinem Beruf, den ich wahnsinnig gerne ausübe, und der Öffentlichkeit. Für die restlichen 20 Prozent habe ich mich abgeschottet."

Den 85. Geburtstag des Künstlers würdigt seine Plattenfirma mit der Veröffentlichung "Freddy live", auf der vier Konzert-Mitschnitte aus den Jahren zwischen 1965 und 1977 zu hören sind. Das CD-Set wird von bisher unveröffentlichten Bonus-Titeln abgerundet.