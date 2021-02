Das erste Rendezvous, der erste Kuss. Das Lied "Somethin' stupid" weckt solche Erinnerungen. Nancy und Frank Sinatra waren damit erfolgreich. Aber woher kommt der Song und wer sang ihn zuerst?

C. Carson Parks war der Mann, dem Musik und Text für "Somethin' stupid" einfiel. Der in Philadelphia geborene Sohn eines Psychiaters begann schon in jungen Jahren seine musikalische Ausbildung an renommierten Schulen und Universitäten in den USA.

Parks bei den "Easy Riders"

1959 gründete er mit einem College-Freund das Duo "The Steeltown Two", welches auch bei "The Easy Riders", unter der Leitung von Terry Gilkyson, mitwirkte. Anfang der 1960er Jahre war Parks im Bereich der Folkmusic in diversen Ensembles tätig, bevor er zusammen mit seinem Bruder Van Dyke Parks und Terry Gilkyson "The Greenwood County Singers" gründete. Zwischen 1963 und 1965 veröffentlichten sie mehrere Alben und nannten sich letztlich "The Greenwoods".

Terry Gilkyson komponierte "Memories are made of this" und "The Easy Riders" waren der Background-Chor bei der Aufnahme von Dean Martin, der damit einen Welterfolg hatte. In Deutschland wurde das Lied unter dem Titel "Heimweh - Brennend heißer Wüstensand" in der Fassung von Freddy Quinn sehr populär.

In diesem Ensemble sang auch Gaile Foote mit, die schon bereits im Alter von zehn Jahren zusammen mit ihrer Familie im Fernsehen auftrat. Sie war nicht nur ein passable Sängerin, sondern spielte darüber hinaus noch Klavier und Waldhorn. Im Hauptberuf war sie als Sekretärin beschäftigt.

Noch bevor sich "The Greenwoods" auflösten, beschlossen Parks und Foote, eine Duett-Platte aufzunehmen und nannten sich für dieses einmalige Projekt "Carson and Gaile". Dies kam nicht von ungefähr, denn die beiden hatten sich nicht nur über die Musik kennen- sondern auch lieben gelernt und heirateten.

"Somethin' stupid" - das unbekannte Original

Die LP "San Antonio Rose" wurde im Spätherbst 1966 aufgenommen, kam allerdings erst Anfang 1967 auf den Markt, da man darin kein Verkaufspotential für das Weihnachtsgeschäft sah. Das Album beinhaltete einige bekannte Country-Songs, bestand jedoch hauptsächlich aus Kompositionen von C. Carson Parks. Darunter auch "Somethin' stupid", welches als Single ausgekoppelt wurde. In dieser Zeit wurden auch über Umwege Kontakte zu Frank Sinatra geknüpft. Parks nutzte seine Beziehungen im Musikbusiness und sorgte dafür, dass "The Voice" die Aufnahme zu Gehör bekam.

Frank Sinatra war begeistert

Sinatra fand Gefallen an dem Stück und spielte es Lee Hazlewood, dem Produzenten seiner Tochter Nancy, vor. Dessen Urteil fiel ebenfalls positiv aus: "Wenn Du das Lied nicht mit Deiner Tochter Nancy aufnimmst, dann werde ich das tun." Mit Sinatras Worten "Wir werden es machen, buche ein Studio" fiel der Startschuss für einen Siegeszug des Liedes rund um die Welt.

Am 1. Februar 1967 nahmen Vater und Tochter Sinatra "Somethin' stupid" gemeinsam auf und belegten schon wenig später für vier Wochen den 1. Platz der amerikanischen Billboard Charts. Die Originalfassung von Carson & Gaile hingegen geriet nahezu in Vergessenheit. In Sammlerkreisen ist diese Schallplatte heute ein begehrtes Objekt. Eines der wenigen Exemplare zu erhalten ist allein schon ein Glücksfall, es zu erstehen eine kostspielige Angelegenheit.

