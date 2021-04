per Mail teilen

Am Freitag, den 16. April erscheint das neue Album "Jetzt erst recht" von Ben Zucker. Schon am Mittwochabend, den 14. April können Sie es bei der SWR4 Albumvorstellung vor allen anderen hören.

Im Sommer 2017 ist Ben Zucker mit "Na und?!" richtig durchgestartet und jetzt veröffentlicht er sein drittes Album. Darauf präsentiert er zwölf neue Lieder, denen er mit seiner markanten Stimme den typischen Zuckerklang verleiht. Am Mittwochabend wird er einer kleinen SWR4 Gewinnergruppe das Album in einer beantworten. Näher können Sie den Stars aktuell nicht kommen.

Albumpräsentation Am Mittwoch, den 14. April 2021 findet im Rahmen einer Videokonferenz die Albumpräsentation mit Ben Zucker um 19 Uhr statt.

Per Video-Zugang Ben Zucker live erleben

Mit dabei per "Microsoft Teams"-Schalte sind Sie als exklusive SWR4 Gewinner*innen, wenn Sie einen der wenigen geheimen Zugangs-Links gewinnen. Sie hören das Album also schon zwei Tage vor allen anderen und können Ihre Fragen zum Album an Ben Zucker stellen.

Mitmachen können Sie bis zum 14. April 2021 um 12 Uhr.

