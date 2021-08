Florian Silbereisen feiert am 4. August seinen 40. Geburtstag und in diesem Jahr 30. Bühnenjubiläum. Er ist immer wieder in die Fußstapfen großer Entertainer getreten - und wird irgendwann selbst große hinterlassen.

Schon mit drei Jahren bekam Florian Silbereisen von seinem Opa eine Harmonika geschenkt und begann zu üben. Mit sechs trat er als "lustiger Almdudler" damit auf. Seine erste Single "Florian mit der Steirischen Mundharmonika" kam 1991. Im gleichen Jahr stand der kleine Silbereisen mit seinem Lieblingsinstrument im Musikantenstadl bei Karl Moik vor der Kamera und wackelte dabei unverkennbar mit dem Kopf. Da war er gerade mal elf Jahre jung. Niemand ahnte auch nur annähernd, was einmal aus dem fröhlichen Jungen werden sollte - einer der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands, der sich immer wieder neu zu erfinden weiß.

Florian Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel

Sein erstes Soloalbum hieß "Lustig Samma" und kam 1997. Seine erste eigene TV-Show "Mit Florian, Hut und Wanderstock" moderierte er fünf Jahre später. 2004 beerbte er Carmen Nebel und ihre "Feste" rund um Volksmusik und Schlager. Florian Silbereisen singt, unterhält und begeistert wie die großen Showmaster von früher - von Anfang an.

"Nach der ersten Sendung hat das Telefon geklingelt und es war Rudi Carrell. Er sagte dann am Telefon: 'Ich hab' gedacht mein Beruf wird aussterben, aber heute weiß ich, es geht weiter mit Florian Silbereisen'. Ich habe geweint wie ein kleiner Junge."

Florian und sein Team haben die "die Feste der Volksmusik" neu erfunden und in rauschende Popschlagershows verwandelt. Dabei schaffte er es sogar in seinen Shows bis ins Guinness-Buch der Rekorde. Florian Silbereisen küsste 117 Frauen in einer Minute und schaffte es, dass 51 Menschen in ein Einzelbett passten. Immer wieder entwickelt sich das Multitalent weiter und geht neue Wege.

Klubbb3 und Duo mit Thomas Anders

Musikalisch ist Florian Silbereisen ebenso erfolgreich, wie im Fernsehen. Im Rahmen seiner Schlagershows gründete Florian Silbereisen 2015 mit Freunden die internationale Schlagerband Klubbb3. Der Niederländer Jan Smit, belgische Star Christoff de Bolle und er sangen sich in die Herzen der Schlagerfans. Ob es ein viertes Album der Band geben wird, ist zurzeit noch nicht klar. Seit Ende 2019 ist es ruhig um die drei Freunde geworden. Die Pause hat Florian aber genutzt. Als Duo mit Ex Modern Talking-Star Thomas Anders überraschte er die Schlagerwelt erneut. Die Gold- und Platin-Preise ließen jeweils nicht lang auf sich warten.

"Traumschiff"-Erbe

Auch als Schauspieler ist Florian Silbereisen gefragt. Ende 2019 trat er als "Traumschiff"-Kapitän die Nachfolge von Sascha Hehn an. Dort soll er irgendwann bessere und spannendere Geschichten gefordert haben. Sein Folgevertrag wurde vorzeitig verlängert. Auch dort trat er in große Fußstapfen und entwickelte seine Arbeit weiter.

Jurymitglied bei DSDS

2021 hieß es: Dieter Bohlen hört nach 20 Jahren als Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" auf. Seine Nachfolge, wie sollte es anders sein, ist Florian Silbereisen angetreten - wieder in große Fußstapfen.

Florian Silbereisen und Helene Fischer

Zehn Jahre galten Florian Silbereisen und Helene Fischer als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Sogar ein Helene-Tattoo prangt auf seinem linken Oberarm. 2018 war Schluss. Sie hatte sich in einen neuen Mann verliebt. Die Trennung verlief, zumindest in der Öffentlichkeit, im Guten. Diesmal wird Florian große Spuren in Helenes Leben hinterlassen haben. Seitdem ist es liebestechnisch zwar nie ruhig um Florian Silbereisen gewesen - immer wieder wurden zahlreiche Gerüchte gestreut - eine neue Beziehung wurde bisher aber nicht bekannt.

Große Fußstapfen - größere Schuhe

In seiner Karriere ist Florian Silbereisen den großen Herausforderungen nicht aus dem Weg gegangen. Dabei trat der Entertainer und Musiker oft eine Nachfolge an und erfand seine Rolle neu. In seinem Leben zeigt sich, wer in große Fußstapfen tritt, muss einfach größere Schuhe tragen. Das gelingt nicht vielen mit diesem Erfolg - übrigens auch ohne nennenswerte Skandale.

