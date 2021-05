per Mail teilen

Vincent Gross, voXXclub und viele andere Schlagerstars haben tolle Alben herausgebracht. Ihre neue Musik haben sie exklusiv bei SWR4 vorgestellt - wir zeigen Ihnen die besten Fotos und Videos davon!

Giovanni Zarrella mit seinem neuen Album "CIAO!"

SWR SWR/Markus Palmer

Das neue Album "CIAO!" konnten 20 Gewinner*innen schon vor der Veröffentlichung hören - und dabei mit Giovanni Zarrella persönlich chatten! Giovanni zeigte sich seinen Fans mit SWR4 Moderator Maik Schieber in entspannter Wohnzimmer-Atmosphäre im "Weißen Häusle" in Hechingen in gemütlichen Sesseln vor dem Kamin.

"Wilde Zeiten" mit Anita und Alexandra Hofmann bei SWR4

SWR Foto: Markus Palmer

Wenn Anita und Alexandra Hofmann live zu Gast bei SWR4 sind, ist es immer lustig, laut und ausgelassen. Mit viel Energie und guter Laune haben die Schwestern bei einem Studiobesuch so auch ihr neues Album "Wilde Zeiten" vorgestellt. Hier gibt's noch mehr tolle Fotos von den beiden Sängerinnen!

Und hier gibt es Videoaufnahmen ihres Studiobesuchs:

Vincent Gross war mit SWR4 "Hautnah" bei seinen Fans

SWR Foto: Markus Palmer

"Hautnah" heißt das neue Album von Vincent Gross - und bei SWR4 durften es die Fans schon einen Tag früher hören! Der junge Schweizer Sänger präsentierte seine neuen Songs den Gewinner*innen in einem Video-Chat und beantwortete Fragen. In 20 Wohnzimmern in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und der Schweiz wurde eine große Party gefeiert!

voXXclub waren bei SWR4 "wieder dahoam"

SWR Andreas Braun/mediensegel.de

Als Corona noch kein Thema war, präsentierten die Jungs von voXXclub am Fuße des Feldbergs ihr neues Album "Wieder dahoam". 40 Gewinnerinnen und Gewinner von SWR4 durften exklusiv den Geschichten rund um die Songs auf dem neuen Album lauschen - eine einzige große Schlagerparty!