Esther Ofarim - Die Frau mit der großen Stimme feiert 80. Geburtstag

Esther Ofarim wurde in den 60er Jahren mit ihrem Ehemann Abi zum bedeutendsten israelischen Künstlerehepaar und feierte weltweit Triumphe.

Esther Ofarims Anfänge und Hochzeit mit Abi

Eigentlich wollte Esther Zaied, so ihr bürgerlicher Name, Schauspielerin werden. Bereits als Teenager stand sie auf der Bühne und begann Schauspiel zu studieren. In der Theaterwelt lernte sie den Tänzer und Choreographen Abraham Reichstadt kennen und lieben. Sie heirateten schnell, denn dies war der einzige Weg, den in ihrer israelischen Heimat auch für Mädchen vorgeschriebenen Militärdienst zu umgehen.

Abraham - später Abi - hatte die Stimme von Esther entdeckt und sie zu gelegentlichen Auftritten als Sängerin überredet. Im Jahr 1959 begann die Karriere der beiden als Duo im israelischen Nationaltheater: Er begleitete sie auf der Gitarre und übernahm die Zweitstimme. Von Anfang an legten sie in ihrem Repertoire den Schwerpunkt auf folkloristische Lieder. Esther und Abi Ofarim, wie sie sich nun nannten, kamen damit beim Publikum sehr gut an und sorgten für Aufsehen.

Das israelische Künstlerehepaar Esther und Abi Ofarim in den 60er Jahren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Esther Ofarim als Schauspielerin

Der nächste Karrieresprung gelang über einen Abstecher zum Film. Der Hollywood-Regisseur Otto Preminger hatte eine Nebenrolle in dem Film "Exodus" zu vergeben und fand in Esther Ofarim die Idealbesetzung. Er war von der jungen Frau begeistert und setzte sich dafür ein, sie auch in den USA bekannt zu machen. Frank Sinatra wurde auf sie aufmerksam und engagierte sie und ihren Mann für eine Reihe von Auftritten in seinen TV-Shows.

Erste Schallplatten und internationaler Durchbruch

Auch in Israel stand das Künstlerehepaar hoch in der Gunst des Publikums. Erste Schallplatten entstanden, die sofort Verkaufsschlager wurden. 1961 gewann Esther Ofarim bei einem Song-Festival in Tel Aviv mit zwei Liedern die beiden vordersten Plätze. Das führte dazu, dass die Ofarims im Folgejahr für Israel beim internationalen Festival im polnischen Zoppot auftreten durften und "Silber" erreichten.

Das beeindruckte auch Radiomacher aus der Schweiz, die unter den Festivalbesuchern waren. Louis Rey, Abteilungsleiter der Leichten Musik bei "Radio Suisse Romande", suchte Esther Ofarim nach ihrem Auftritt auf und unterbreitete ihr das Angebot, ihre Karriere mit Radio- und Fernsehauftritten in der Schweiz voranzubringen. Daraufhin ließ sich das Ehepaar in Genf nieder. Als erstes lernten sie das Jodeln und vertieften sich in das Studium der Volkslieder ihrer neuen, europäischen Heimat. Esther nahm für den Radiosender zahlreiche Lieder in französischer, italienischer, englischer und hebräischer Sprache auf.

Die Aufnahmen aus den Jahren 1962 und 1963 markieren den Beginn von Esther Ofarims internationaler Karriere. SWR Bear Family Records (Coverscan)

Bemerkenswert war, dass bei ihren fremdsprachigen Aufnahmen kaum ein Akzent herauszuhören war. Dies mag mit ein Grund dafür gewesen sein, Esther Ofarim als Vertreterin der Schweiz für den Grand Prix d’Eurovision de la Chanson vorzuschlagen. Der Komponist Géo Voumard und der Autor Émile Gardaz wurden beauftragt, ein Lied für die Sängerin zu schreiben. Die beiden waren bereits erfolgreich - sie hatten 1956 den damaligen Siegertitel "Refrain" erdacht.

Esther Ofarim beim Grand Prix

Mit dem Lied "T’en va pas" im Gepäck flog Esther Ofarim nach London und trug das Lied am 23. März 1963 beim Grand Prix vor. Schon während der gesamten Punktevergabe lag die Schweiz vorne und am Ende stand fest, dass das Land tatsächlich den Wettbewerb gewonnen hatte. Doch dann meldeten sich die norwegischen Punktrichter nochmals zu Wort und korrigierten ihre Wertung. Dies führte dazu, dass Esther Ofarim knapp geschlagen auf dem zweiten Platz landete.

Nach diesem Durcheinander hatte sie überall die Sympathien auf ihrer Seite und ihre internationale Karriere nahm richtig Fahrt auf. Von "T’en va pas" nahm sie eine italienische und eine deutsche Version ("Melodie einer Nacht") auf. Damit glückte ihr auf Anhieb der Einstand in Deutschland.

"Plötzlich wurde mein Terminkalender hektisch und ich reiste kreuz und quer für TV-Auftritte, Schallplattenaufnahmen und Interviews durch ganz Europa."

Esther und Abi Ofarim vor dem Brandenburger Tor. dpa Bildfunk picture alliance / United Archives | United Archives / Helmut Reiss

Schallplatten, Filme und weiterer Erfolg

Die Ofarims flogen nach New York, um im Herbst 1963 eine Langspielplatte mit Volksliedern aus aller Welt ("Songs der Welt") aufzunehmen. Allein in Deutschland war das Album 112 Wochen lang in der Hitparade notiert. Neben der Musik fand Esther Ofarim noch Zeit für eine Rolle in dem Film "Die endlose Nacht" und eigene TV-Shows. Esther Ofarim gewann zahlreiche Preise, unter anderem die"Silberne Rose von Montreux", den "Edison-Preis“, den "Grand Prix du Disque" und mehrere goldene Schallplatten.

Legendäre Tourneen und private Probleme

1965 startete die erste der legendären Deutschland-Tourneen des singenden Ehepaares. Das Pensum umfasste 43 ausverkaufte Konzerte in 32 Städten. Ein Jahr später begann Abi die Platten selbst zu produzieren. "Noch einen Tanz" fand sich 1966 hoch in den Hitparaden, ein Jahr später folgte "Morning of my life" aus der Feder der Bee Gees. Übertroffen wurden diese Erfolge von dem Lied "Cinderella Rockefella", das in vielen Ländern auf Platz 1 stand. Selbst Queen Elizabeth II. ließ es sich nicht nehmen, ein Konzert in der Royal Albert Hall zu besuchen und die Künstler zu treffen.

Nach einer triumphalen Europa-Tournee kam im Frühjahr 1969 die überraschende Nachricht, dass Esther Ofarim zukünftig nur noch als Solistin arbeiten würde. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hatten die schon länger bestehenden privaten Probleme die Überhand gewonnen. Am 1. März 1969 standen die Ofarims in Köln zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne. Ein Jahr später folgte die Scheidung und fortan arbeitete Abi Ofarim vorwiegend als Produzent, unter anderem von Margot Werner.

Die Sängerin Esther Ofarim in den 1960er Jahren. dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Pilz | Siegfried Pilz

Die Plattenerfolge waren vorbei

Esther Ofarim blieb beim Gesang und nahm anspruchsvolle Chansons auf. Dazu zählten unter anderem Lieder von Kurt Weill und Bertold Brecht und immer wieder Songs von Leonard Cohen, der sie faszinierte. Die Zeit der rauschenden Plattenerfolge war allerdings vorbei. Während ihre Arbeit künstlerisch den höchsten Ansprüchen gerecht wurde, erfüllten sich aus kommerzieller Sicht die Erwartungen nicht.

Für einige Jahre machte sich Esther Ofarim hierzulande rar. Sie arbeitete in Israel und feierte dort große Erfolge. Dennoch blieb der Kontakt nach Deutschland bestehen. In München hatte sie eine Wohnung, die ihr als Refugium diente. Ende der 1970er Jahre wollte sie ihre internationale Karriere neu beleben und kehrte hierher zurück. In der TV-Sendung "Bio’s Bahnhof" war sie erstmals seit langem wieder auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Etwas später kam eine neue Platte von ihr auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit Eberhard Schoener entstand.

Esther Ofarims neue Liebe

Nun gab es auch einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite, den sie zufällig kennengelernt hatte: Nach einem Einbruch in ihr Appartement in München wollte sie aus Sicherheitsgründen einen Untermieter aufnehmen. Freunde empfahlen ihr den späteren Filmproduzenten Philipp von Sell, damals noch Student "aus gutem Hause". Sie heirateten und zogen nach New York. Dort kam 1983 Sohn David zur Welt, der heute selbst Musiker ist.

Esther Ofarim im Jahr 1981. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa | Istvan Bajzat

Zurück in Deutschland

Eine Theaterrolle war der Grund dafür, ihren Wohnsitz wieder nach Deutschland zu verlegen. 1984 sang und spielte sie neben Ulrich Tukur und dem Klarinettisten Giora Feidman in dem Theaterprojekt "Ghetto" unter der Regie von Peter Zadek. Danach trat sie aus familiären Gründen für einige Jahre kürzer. Bis 1998 sollte es dauern, bis Esther Ofarim auch wieder Liederabende gab. Begeisterte Kritiken sorgten für regelmäßige Fortsetzungen und nach wie vor ist die Künstlerin in Konzerten und Solo-Programmen, sowohl in Israel wie auch in ihrer Wahlheimat Deutschland, zu sehen. Schon seit Jahren hat sie in Hamburg ihr Zuhause gefunden, in dem sie weitgehend zurückgezogen lebt.

Besondere Plattencover von Esther Ofarim

Auf dieser Langspielplatte von 1963, übrigens ihrer ersten in den USA, präsentierten sie zwölf Volkslieder aus aller Welt. Die Folklore war stets die Basis ihrer Musik. "Esther Ofarim & Abraham" wie sie sich hier noch nannten, bekamen von Kritikern viel Zuspruch: "Es gibt seit vielen Jahren nicht solche universal-begabten Anfänger!" SWR Philips (Coverscan)

"Ihre Stimme ist ein faszinierendes Instrument. Sie beherrscht die ganze Palette von einfachen Folksongs bis hin zu extrem anspruchsvollen Balladen", schwärmte der Komponist und Produzent Bobby Scott. Mit ihr nahm er 1965 in New York eine inzwischen fast vergessene Platte mit Liedern aus amerikanischen Musicals und Shows auf: "It is really me". SWR Philips (Coverscan)