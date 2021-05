Der Auftritt der israelischen Sängerin Dana International in Birmingham sorgte 1998 für Aufsehen. Allein die Wahl zur ESC-Kandidatin sorgte in ihrem Land bei den ultra-orthodoxen Juden für einen Skandal. Doch die transsexuelle Sängerin nahm trotz der Proteste am Contest teil. Am Ende gewann sie in ihrem hautengen Federkostüm mit dem Song "Diva" das Finale!

picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - DB pool