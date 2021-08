Die Lachversion von „Are you lonesome tonight“ entstand im Hilton-Hotel in Las Vegas. Bei Auftritten änderte Elvis‘ den Text des Songs immer wieder mal humorvoll ab - so auch 1969. U. a. sang er statt „Do you gaze at your doorstep and picture me there” die Zeile “Do you gaze at your bald head and wish you had hair” (Schaust Du auf Deinen kahlen Kopf und wünschst Dir, Du hättest Haare). Hinzu kam der Falsett-Gesang einer Chorsängerin, der den Vortrag von Elvis zur Lachnummer werden ließ.

SWR RCA (Coverscan) -

Bild in Detailansicht öffnen