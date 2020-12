Die gemeinsame Tour ist ins Wasser gefallen. Dafür hat Ella Endlich mit ihrem Papa Norbert das Lied "Musik & Magie" herausgebracht. Darin blickt sie zurück auf die gemeinsame Zeit.

Die Weihnachtstour von Ella und Norbert Endlich kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Dafür gibt es das neue Lied "Musik & Magie", über das Ella Endlich im SWR4 Interview gesprochen hat.

Ella Endlich mit ihrem Vater Norbert (2014) dpa Bildfunk Picture Alliance

Enge Zusammenarbeit zwischen Ella Endlich und Papa Norbert

Die Karriere von Norbert Endlich in der Musikbranche begann in den 70er Jahren in der DDR als Komponist, Gitarrist, Pianist und Sänger. In den 90er Jahren ist Ella Endlich dann in die Fußstapfen des Vaters getreten. Schon seit ihrer Kindheit steht sie gemeinsam mit ihrem Vater Norbert im Studio. Als Zehnjährige hat sie die ersten professionellen Aufnahmen gemacht und mit 14 ihren ersten Plattenvertrag bekommen. Die Zusammenarbeit von Vater und Tochter ist in den vergangenen Jahren noch enger geworden und Norbert Endlich der Produzent von Ella Endlichs Alben.

Das Musikvideo zum Duett "Musik und Magie"

Ella Endlich: "Dankbar für Zeit mit meinem Vater"

Jetzt gibt es mit "Musik & Magie" mal wieder ein Lied, auf dem beide zu hören sind, das auch gemeinschaftlich geschrieben und produziert wurde. Es ist ein Blick zurück in die Kindheit und Jugend und auf die Vater-Tochter-Beziehung im Wandel der Zeit:

"Papa hatte die Strophe schon im Kopf und hat sie mir vorgespielt. Ich habe dann den Refrain dazu gefügt und zwei Tage später war der komplette Text fertig und ich hatte direkt ein gutes Gefühl. Es ist ein Rückblick und ein Dankeschön an die Zeit, die ich mit meinem Vater haben konnte." Ella Endlich über ihren Song "Musik & Magie"

Arbeit an gemeinsamem Weihnachtsalbum

Corona bedingt mussten die gemeinsamen Konzerte von Ella und Norbert Endlich in der Adventszeit 2020 abgesagt und ins kommende Jahr verschoben werden. Die beiden nutzen die freie Zeit jetzt für ein gemeinsames Großprojekt: