Kein Dichter der Welt hätte sich die unglaublichen Höhen und Tiefen ausdenken können, die sie durchlebte. Aus der Gosse sang sich Édith Piaf zum Weltstar empor.

Wenn man der Legende glaubt, kam Édith Giovanna Gassion, so ihr bürgerlicher Name, auf dem Regenmantel eines Pariser Polizisten in einem Hauseingang zur Welt. In Wahrheit wurde ihre hochschwangere Mutter vor einem Haus in der Rue Belleville von Streifenpolizisten aufgefunden und in ein Hospital gebracht. Am 19. Dezember 1915 erblickte sie dort gegen 5 Uhr morgens - so der Eintrag in ihrer Geburtsurkunde - als Tochter eines Akrobaten und einer Straßensängerin das Licht der Welt.

Alkohol, Bordell und die Straße

Die Zeiten waren schwierig: der Vater im Krieg, die Mutter Alkoholikerin und ihrer Tochter bald überdrüssig. Sie gab die Kleine in die Obhut der Großmutter mütterlicherseits, die - selbst dem Alkohol zugetan - das Kind ebenso vernachlässigte. Der Vater auf Heimaturlaub brachte das Mädchen zu seiner Mutter, die in der Normandie in einem Bordell als Köchin arbeitete. Trotz der zweifelhaften Umgebung wuchs sie dort unter besseren Bedingungen auf. Édith war gerade mal 6 Jahre alt, als sie mit ihrem Vater zurück in Paris auf der Straße und auf Rummelplätzen auftrat.

Piaf bedeutet "Spatz" - der Name wird zu ihrem Markenzeichen

Mit 15 Jahren verließ sie ihren Vater und schlug sich als Straßensängerin durch. Ihr Zuhause war ein schäbiges Hotelzimmer in einem zwielichtigen Milieu, ihr Umfeld bestand aus Ganoven, Zuhältern und leichten Mädchen. Aus einer Affäre ging Tochter Marcelle hervor, die schon mit zwei Jahren an einer Hirnhautentzündung starb. Die Wende kam 1935: an einer Straßenecke entdeckte sie der bekannte Nachtklub-Betreiber Louis Leplée. Er engagierte sie und gab ihr den Künstlernamen "Môme Piaf", was "kleiner Spatz" bedeutete.

Ruinierter Ruf und Wiederaufstieg

Bald war sie in ganz Paris bekannt, doch das Glück währte nur kurz: als Louis Leplée einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel, wurde sie fälschlich verdächtigt, daran beteiligt gewesen zu sein. Nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft war ihr Ruf ruiniert. Der Texter Raymond Asso nahm sich ihrer an und krempelte ihr Image um. Er gab ihr den Namen "Édith Piaf" und unterstützte sie bei ihrer Rückkehr auf die Bühne. Diese Verbindung beschränkte sich nicht nur auf die künstlerische Ebene - er wurde der Erste in einer langen Reihe von Liebhabern.

„Stets ist die Liebe von mir geflohen. Nie konnte ich den, den ich liebte, lange in den Armen halten. Jedes Mal, wenn ich glaubte den Mann meines Lebens gefunden zu haben, wurde alles zunichte und ich war wieder allein.“ Édith Piaf

"La vie en rose" war der Durchbruch für die Piaf

Am Ende des zweiten Weltkriegs war Édith Piaf in ganz Europa eine gefeierte Sängerin. Sie begann zu komponieren und schrieb "La vie en rose". Der Welterfolg öffnete ihr 1947 das Tor zur USA. Der große Durchbruch gelang im "Versailles" in New York. Sie sang in der Carnegie Hall und im Waldorf-Astoria und verdiente Unsummen. In Amerika lernte sie auch den Boxer Marcel Cerdan kennen, ihre große Liebe: "Bevor ich ihn kannte, war ich nichts. Ich war zwar eine berühmte Sängerin, aber innerlich nichts als eine Frau ohne Hoffnung.". Als er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, stürzte sie in eine schwere Krise. Sie verfiel dem Alkohol, betäubte sich mit Aufputsch- und Beruhigungsmitteln, später mit Morphium.

"Ich gab ein Vermögen aus, um Morphium zu bekommen. Wozu wäre ich nicht fähig gewesen, um mir meine Tagesdosis zu verschaffen, wenn ich kein Geld gehabt hätte. Aber ich hatte ja genug. Ich verdiente Millionen." Édith Piaf

Am Ende, aber nicht besiegt

Zusammenbrüche und Ausfälle auf der Bühne wurden immer häufiger: "Ich war in einer solchen Verfassung, dass ich an manchen Abenden die Worte meiner Chansons durcheinanderbrachte oder neue erfand. Meine Musiker mussten wahre Wunder vollbringen, um mich einzuholen.". Es folgten Entziehungskuren, Krankenhausaufenthalte und Operationen. Als sie eines Tages in Stockholm so krank wurde, dass sie befürchtete, Paris nie wieder zu sehen, mietete sie für zweieinhalb Millionen Francs ein Flugzeug, um allein damit nach Frankreich zurückzufliegen. Mit eisernem Willen kehrte sie immer wieder ins Rampenlicht zurück. Als sie 1960 im Pariser "Olympia" auftrat, empfing das Publikum sie mit einem viertelstündigen Beifallssturm.

"Meine Zähigkeit wurde belohnt. Es verstrichen gar nicht so viele Tage, bis ich andere Bildunterschriften las: "Édith Piaf singt dennoch…!“, "Édith Piaf auf der Bühne - ein Wunder?“, "Sie singt bis zuletzt.", "Dieses kleine Häufchen Frau, der personifizierte Mut.".

Die Piaf als Förderin der Begabtesten

"Padam Padam", "Hymne à l’amour", "Mon Dieu" - Chansons, die Welterfolge wurden und mit dem Namen Édith Piaf untrennbar verbunden sind. Sie entdeckte und förderte Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Eddie Constantine oder Yves Montand, um nur einige zu nennen.

Das Grab von Édith Piaf SWR Hans-Jürgen Finger -

Am 10. Oktober 1963 fiel für Édith Piaf der letzte Vorhang. Das exzessive Leben hatte seinen Tribut gefordert. Sie starb im Alter von nur 47 Jahren in einer Villa an der Côte d'Azur. Ihr Leichnam wurde unter Anteilnahme von über 40.000 Menschen auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Auch viele Jahre nach ihrem frühen Tod hat ihr Publikum sie nicht vergessen, worüber die stets frischen Blumen auf ihrer Grabstätte Zeugnis ablegen.