Von Duke Ellington bis zum Mundharmonikaspieler Jean Toots Thielemans

Genießen Sie Klassiker vom Komponisten Duke Ellington. Als Gäste mit dabei sind Sylvia Droste und Miriam Klein. Auch der Mundharmonikaspieler Jean Toots Thielemans ist zu hören.

In dieser Folge kommen Fans des Pianisten und Komponisten Duke Ellington voll auf ihre Kosten. Denn in der ersten Stunde erklingen Aufnahmen von ihm aus verschiedenen Jahrzehnten und große Klassiker wie "Mood Indigo", "Prelude to a kiss" oder "It don't mean a thing if it ain't got that swing". Als Gäste mit dabei sind die Sängerinnen Sylvia Droste und Miriam Klein.

In der zweiten Stunde sind dann Paul Carrack, Curtis Stigers sowie Queens of Soul zu hören. Als weitere Besonderheit können Sie drei Stück mit dem Erwin Lehn Quintett von 1959 genießen, als Gast dabei ist Jean Toots Thielemans mit seiner Mundharmonika. Der Belgier ist neben Stevie Wonder der am meisten aufgenommene Mundharmonikaspieler.