DJ Ötzi macht eine Liebeserklärung an seine Frau und das Leben

"Das ist meine Version vom Brings-Titel 'Dat kann uns keiner nemme'. Brings ist für mich die größte Rockband, die es in Deutschland gibt. Aber eben nur in Deutschland und speziell in Köln. Diese Nummer finde ich so gut, weil sie genau das beschreibt, was meine Frau und ich sind. Wir sind nicht nur ein gutes Team, sondern auch ein tolles Liebespaar."