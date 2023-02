per Mail teilen

Wir haben uns dazu entschieden, diese Sendung (Podcast) nur noch in der ARD Audiothek auszuspielen. Dadurch sparen wir uns Aufwand, den wir in andere Produkte stecken können. Vielen Dank für euer Verständnis und hört gerne mal rein. Den Direkt-Link zu dieser Sendung gibt es in der Podcast-Beschreibung. Allgemein zur ARD Audiothek geht es hier lang: ARD Audiothek