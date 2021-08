per Mail teilen

Am 8. Mai 1945 lag auch die deutsche Musikindustrie völlig am Boden. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich der Unterhaltungssektor erholt hatte. Viele Künstler waren voller Elan und Hoffnung, etwas Neues zu schaffen. Es entstanden optimistische, teils freche Lieder, die versuchten, den Menschen ein Stück Normalität zurückzubringen. Flotte Tanzmusik war der Rhythmus der Zeit.

Die Städte waren zerbombt, viele Menschen ohne Dach über dem Kopf oder auf der Flucht. Überall gab es den Verlust geliebter Angehöriger und Freunde zu beklagen. Vieles lag im Ungewissen und die Bevölkerung hatte alle Hände voll zu tun, wenigstens das Notwendigste für den täglichen Überlebenskampf aufzutreiben. Gerade in dieser schweren Zeit verlangten die Menschen nach Entspannung und Ablenkung und Musik half, die Situation erträglicher zu machen.





Orchester für den Rundfunk wurden gebraucht

Auf den wenigen noch intakten Koffergrammophonen drehten sich damals die „Überläufer“ aus den letzten Kriegsmonaten. Neue Rhythmen ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Da das Funkhaus des Berliner Rundfunks in der Masurenallee im Kampf um die Stadt weitgehend verschont geblieben war, gab es bereits Ende Mai 1945 unter russischer Militärkommandantur einen Sendenotbetrieb.

Die Verantwortlichen wollten möglichst schnell ein eigenes Rundfunk-Tanzorchester haben und beauftragten den Komponisten Michael Jary mit dem Aufbau. Außer ihm waren viele weitere talentierte Musiker in Berlin geblieben, so dass nach kurzer Zeit ein 48 Mann starkes Orchester mit der Arbeit beginnen konnte - die Geburtsstunde des RBT-Orchesters (Radio Berlin Tanzorchester).

"Es galt, etwas Neues zu schaffen"

Zu den Dirigenten gehörte u. a. Erwin Lehn, der später das Südfunk-Tanzorchester in Stuttgart leitete. Er erinnerte sich: „Das legendäre RBT war ein ganz hervorragendes Orchester. Alle Beteiligten, ob Musiker, Arrangeure, Gesangssolisten oder Dirigenten, haben mit einer Begeisterung für diesen Klangkörper gearbeitet, die heute kaum vorstellbar ist. Nach der schweren Zeit galt es, etwas Neues zu schaffen, eine neue musikalische Welt zu erobern. In meiner Erinnerung bleiben so viele glückliche Stunden mit diesem Orchester und dem damals begeisterungsfähigen Publikum."

"Alle hatten wir zwar ständig Hunger, aber noch mehr Freude an der Musik.“

Alte Platten dienten als Rohstoff für das Neue

In Hannover hatte die „Deutsche Grammophon Gesellschaft“ ihren Sitz und glücklicherweise war der Großteil des Werkes noch intakt. Der Leiter erhielt schon im Juli 1945 von den dort stationierten Briten eine vorläufige Genehmigung, Schallplatten für Sendezwecke im Rundfunk herzustellen. Ein schwieriges Unterfangen, denn der Mangel an Brennstoffen und Schellack behinderte die Arbeit erheblich. In der Not wurden für die Neuproduktion alte Platten oder Schallplattenbruch verarbeitet.

Für den Handel lief die Produktion erst im August 1946 wieder an. Mit den Titeln „Drei kleine Geschichten“ und „Ich freu‘ mich schon auf Donnerstag“ landete Evelyn Künneke die ersten Nachkriegshits. Weitere Stars der ersten Stunde waren Liselotte Malkowsky, Detlev Lais, Ilja Glusgal und vor allem der junge Bully Buhlan. Er war gewissermaßen der erste Popstar in Deutschland.

Neue Rhythmen, neue Namen

Darüber hinaus lernten die Deutschen nach der Dauerberieselung mit Marschmusik neue Rhythmen kennen - Beguine und Samba gehörten beispielsweise dazu. Neue Namen tauchten auf: Doris Day debütierte 1944 mit „Sentimental Journey“ und landete damit einen Riesenhit. Endlich konnte jene Musik gehört werden, die unter dem Nazi-Regime verpönt und unerwünscht war: Swing und Jazz. Durch den raschen Aufbau von Radiostationen war die Verbreitung der Hits von Glenn Miller und anderen Größen gesichert. Vor allem die Jugend nahm diese neuen Töne begeistert auf.

Der Nachholbedarf am Musikhören war enorm und die deutsche Plattenindustrie machte sich schüchtern wieder bemerkbar. Allerdings lief der Handel noch schleppend, denn Lebensmittel waren wichtiger. Schallplatten gab es nur im Tauschverfahren. Wer einen neuen Schuricke oder Buhlan haben wollte, musste zwei alte Platten dafür abgeben. Sie wurden eingeschmolzen, da der Rohstoff Schellack nach wie vor knapp war.

Mit Zigaretten kann man alles kaufen

Generell wurde viel getauscht, denn Lebensmittel und Dinge für den Alltag waren rar und teuer: So kostete auf dem Berliner Schwarzmarkt eine Schachtel Streichhölzer 5 und ein Ei zwölf Reichsmark, 20 amerikanische Zigaretten 150 und 1 Kilo Kaffee 1.100 Reichsmark. „Lucky Strike“ und „Camel“-Zigaretten waren immens wertvoll und wurden zur Zweitwährung.

Die Lichtspielhäuser öffneten wieder. Gezeigt wurden neben amerikanischen Produktionen die ersten deutschen Spielfilme. Der erste nach Kriegsende hierzulande hergestellte Film war das Drama „Die Mörder sind unter uns“. Keine leichte Kost, denn der Regisseur Wolfgang Staudte setzte sich darin mit der Schuldfrage auseinander. Hildegard Knef spielte die weibliche Hauptrolle in diesem beklemmenden und vor allem hochaktuellen Stoff: Zeitgleich fanden die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse statt, die mit der Verurteilung der Nazi-Elite zum Tod endeten.

Zeitungsverkäuferin 1946 in der Berliner Friedrichsstraße Imago imago/United Archives/Erich Andres

Ein weiteres zeitgeschichtliches Dokument ist der am 9. Dezember 1947 in West-Berlin uraufgeführte Film „Und über uns der Himmel“. Es war Hans Albers‘ erster Nachkriegsfilm, der in Berlin und Umgebung gedreht wurde und eindrucksvoll die verheerende Vernichtung der Stadt und die vorherrschende Atmosphäre vermittelte. Theo Mackeben komponierte die Musik zu diesem Drama. Der Text des Titelliedes spendete Zuversicht: „Und über uns der Himmel lässt uns nicht untergeh‘n.“

Der Marshallplan bringt den wirtschaftlichen Umschwung

Das Licht am Ende des Tunnels war bereits im Frühjahr 1948 zu sehen. Am 3. April trat der Marshallplan in Kraft, mit dem die USA einen zweistelligen Milliarden-Betrag zum Wiederaufbau der westeuropäischen Wirtschaft bereitstellten. Im Sommer folgte die Währungsreform und die Reichsmark wurde im Verhältnis 100 zu 1 abgewertet. Jeder Deutsche bekam ein Kopfgeld von DM 40,--. Es schien wie ein Wunder - über Nacht füllten sich die Schaufenster und Läden mit Waren.

Die Sehnsucht nach der "heilen Welt"

Wie groß die Sehnsucht nach einer heilen und schönen Welt war, spiegelt sich in den „Capri-Fischern“ wider. Dieser Titel war bereits 1943 von Magda Hain aufgenommen worden, wurde damals aber bald von den braunen Machthabern verboten, denn Ferien am blauen Meer passten nicht zum totalen Krieg. Zudem waren die alliierten Truppen in Italien gelandet. Die bereits gepressten Platten wurden eingestampft.

Rudi Schuricke bei Dreharbeiten 1952 dpa Bildfunk picture alliance / Jazz Archiv

Nach dem Krieg kam die Renaissance des Liedes. „Capri-Fischer“ war die erste Aufnahme, die beim ostdeutschen Amiga-Label Anfang 1947 mit dem Interpreten Kurt Reimann entstand. Ein Jahr später folgte die legendär gewordene Fassung mit Rudi Schuricke und dem Orchester Alfred Hause. Der von Gerhard Winkler geschriebene und Ralph Maria Siegel getextete Schlager wurde ein durchschlagender Erfolg.

Weder Komponist noch Texter und Sänger waren zu diesem Zeitpunkt jemals selbst auf Capri. Nur mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft haben sie ein Evergreen geschaffen, das inhaltlich und stimmungsmäßig voll und ganz der Wirklichkeit entsprach. Die „Capri-Fischer“ waren der Auftakt zu einer neuen musikalischen Mode, die sich bis in die Wirtschaftswunderjahre hinein fortsetzen sollte: Italien und der sonnige Süden waren Garanten für profitable Plattenumsätze und Rudi Schuricke mit seinem Schmelz in der Stimme der passende Interpret. Es ging wieder aufwärts.