Die schönsten Plattencover von Roy Orbison

... nachdem der Vertrag mit "Monument" endete und er bei "MGM" einen mehrjährigen Kontrakt unterschrieb. Aber nach einer Ära erstaunlichster Erfolge brachen nun kommerziell magere Jahre an. "There is only one Roy Orbison" war 1965 die erste Produktion unter neuer Flagge und brachte mit "Ride away" nochmal einen akzeptablen Hit hervor.

SWR MGM (Coverscan)