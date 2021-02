Charly Niessen schrieb für sie "Am Rosenmontag bin ich geboren, in Mainz am Rhein". In Interviews dementierte Margit Sponheimer dies immer wieder: "Ich bin gebürtige Frankfurterin und ein Sonntagskind." "'s Margitsche" startete ihre Karriere Mitte der 1960er Jahre, Hits wie "Gell, Du hast mich gelle gern" oder "Schorsch, ach Schorsch" machten sie zur Ikone der Mainzer Fastnacht. Beim Karnevalslieder-Wettbewerb "Schlagerkonfetti '71" war sie mit "Zupft Euch mal am Öhrchen" dabei.

