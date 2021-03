Musicalmelodien aus "My fair lady", "Mary Poppins" oder "Kiss me, Kate" gesungen von Tom Astor? "Blowin' in the wind" oder "What a wonderful world" in deutscher Sprache gesungen vom deutschen Country-Star Nr. 1? Das hat es alles gegeben, allerdings bis 2010 unter Verschluss. All diese Titel wurden 1966 bis 1969 als "Will Bräutigam" aufgenommen. Die CD "Wunderbar ist die Welt" vereint 15 nahezu unbekannte Schätze aus dem frühesten Schaffen.

SWR Ranger Records (Coverscan)