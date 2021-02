In den 60ern schlüpfte Peter Alexander in die Rolle des „Grafen Bobby“ und sorgte in diesen turbulenten Komödien für Lachsalven. Einprägsame Schlager wie „Paris ist eine Reise wert“ oder „Der Badewannentango“ durften hier nicht fehlen. Unvergessen ist auch sein Talent, große Stars zu parodieren. In „Die Abenteuer des Grafen Bobby“- aus dem hier ein Szenenfoto mit Vivi Bach zu sehen ist - trat er als Zarah Leander auf.

SWR Polydor (Coverscan) -