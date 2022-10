Beatrice Egli: Das ganze SWR4 GanzNah-Konzert im Video

per Mail teilen

Was für ein Mega-Konzert von Beatrice Egli und ihrer Band in der Phoenixhalle in Stuttgart im Rahmen des SWR4 Festivals 2022! Fast anderthalb Stunden heizte die Sängerin dem Publikum ein und begeisterte jung und alt mit Akustik-Versionen ihrer Lieder wie "Bunt", "Mein Herz" oder "Volles Risiko".