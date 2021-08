Hörenswert: Connie Francis mit ihrer Fassung des Filmhits von 1961. Sie nahm den Titel für ihr Album „Never on Sunday...“ auf. Da der Text ganz auf die Interpretation eines Mannes zugeschnitten war und sie den Original-Text ohne Anpassungen sang, sprach Connie Francis einen erklärenden Prolog, der mit den Worten „This is the story of two men, one an ex-convict , the other a man of honor“ begann. (Das ist die Story von zwei Männern, der eine ein Ex-Häftling, der andere ein Ehrenmann.)

