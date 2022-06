Gunter Gabriel - der verrückte Countrysänger, der Johnny Cash auf Deutsch sang

"Komm unter meine Decke" oder "Hey Boss, ich brauch mehr Geld": Gunter Gabriel feierte Erfolge mit Schlagern über die Sorgen der einfachen Leute - doch der Country und Johnny Cash haben ihn sein Leben lang begleitet. Von seinen Schulden befreite sich der Sänger mit einer genialen Idee.

Karrierestart mit Schlagern für Wencke Myhre und andere Stars

Erstmals einen Namen im Musikgeschäft machte sich der gebürtige Westfale Anfang der 1970er Jahre. Auf Gunter Gabriels Konto gehen einige Kult-Schlager, die bis heute zu hören sind: "Ein Sonntag im Bett" mit Wencke Myhre ebenso wie "Wenn Du denkst, Du denkst, dann denkst Du nur, Du denkst" mit Juliane Werding oder "Ich trink‘ auf Dein Wohl, Marie" mit Frank Zander.

Erster Achtungserfolg mit "Freiheit ist ein Abenteuer"

Bis Gunter Gabriel selbst sich als Sänger etablieren konnte, startete er mehrere erfolglose Versuche mit Singles - unter anderem mit seinem Debüt "Wenn die Rosen blüh'n in Georgia". Dabei handelte es sich um die deutsche Cover-Version eines Frühwerks ("It’s a long, long way to Georgia") von Ralph Siegel, dem damit ein Erfolg in Amerika gelungen war. 1973 kam endlich der ersehnte erste Achtungserfolg mit dem Song "Freiheit ist ein Abenteuer".

"Es ist ein Lied, mit dem sich Gunter Gabriel voll und ganz identifiziert. So lebt er sein Leben - ein Leben in abenteuerlicher Freiheit mit sehr viel Optimismus."

Erster Top Ten-Hit mit "Hey Boss, ich brauch mehr Geld"

Bei einem Auftritt in der ZDF Hitparade in Berlin 1975 IMAGO Allstar

Aus Gabriels erstem Album "Gesucht" wurden einige Titel als Singles ausgekoppelt, beispielsweise "Ich werd' gesucht", mit dem er sein Debüt in der ZDF-Hitparade gab und "Er ist ein Kerl", das Lied vom 30-Tonner-Diesel, das zum erklärten Lieblingslied aller Fernfahrer wurde. Der Newcomer erregte Aufmerksamkeit und das Nachrichtenmagazin "Spiegel" bescheinigte ihm, dass es möglich ist, in deutschen Schlagertexten realistische Geschichten zu erzählen. "Hey Boss, ich brauch' mehr Geld" bescherte ihm 1974 den ersten Top Ten-Hit.

Elvis Presley war sein Vorbild

Schlager schön und gut - aber eigentlich wollte Gunter Gabriel ja in eine ganz andere Musikrichtung. Anfangs hatten es ihm besonders Elvis Presley und sein Rock 'n' Roll angetan.

"Mit Elvis begann ich zu leben. Er gab mir Energie, Kraft und Lebensmut. Er war es, der mich wirklich zur Musik gebracht und immer wieder an die Gitarre getrieben hat.“

Seine Musiker-Träume zu verwirklichen war für den jungen Gunter schwierig. Seine Mutter starb, als er noch ein kleines Kind war und der Vater war gewalttätig. Als er zuhause rausflog, versuchte er sich als Maschinenschlosser und an einem Maschinenbaustudium. In der Folge blieb er rastlos und trampte mit seiner Gitarre durch halb Europa. Wenn das Geld ausging, nahm er alle möglichen Jobs an - vom Gärtner bis zum Kanalarbeiter oder LKW-Fahrer.

Die Musik ist die Konstante in seinem Leben

Auch nachdem er seine Freundin Gabriele geheiratet hatte und 1966 Tochter Yvonne zur Welt kam, blieb sein Leben unstet. Die einzige Konstante war die Musik, der er regelmäßig nachging. Er nutzte sämtliche sich ihm bietenden Möglichkeiten, um aufzutreten. Seine Ehefrau arbeitete bei einer kleinen Plattenfirma und gelegentlich nahm sie ihren Mann zu Firmenveranstaltungen mit. In diesem Rahmen lernte er Fred Weyrich, den Entdecker und Produzenten von Künstler*innen wie Alexandra kennen.

Der Sänger mit Gitarre und seinen beiden Töchtern Yvonne (rechts) und Lisamarie (1989) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mit seinen Liedern ganz nah an den Leuten

Gunter Gabriel war mit seinen Songs ganz nah an den kleinen Leuten und wollte etwas bewegen: "Ich habe das Lied 'Mit dem Hammer in der Hand' aus tiefer Überzeugung geschrieben. Viele haben an ihm herumgemäkelt und darin eindeutig tendenziöse Dinge gesehen. Aber je mehr man kritisierte, desto fester war mein Entschluss, dieses Lied zu singen, denn der 'Hammer' war längst fällig. Für mich ist er ein Sinnbild für Gut und Böse. Mit ihm kann man aufbauen oder zerstören." In der Folge kamen die Hits in Serie - wie beispielsweise "Komm unter meine Decke" oder "Willy Klein, der Fernsehmann".

"Entweder man liebt es, in einer Hinterhofküche mit einfachen, lustigen, ehrlichen Leuten zu sitzen und Eierpfannkuchen mit Zucker zu essen, oder nicht."

Gunter Gabriel geht pleite und häuft Schulden an

Im Laufe der 1980er Jahre war seine beste Zeit vorüber. Die Plattenumsätze waren rückläufig und neben der künstlerischen Flaute bahnte sich auch privat eine Katastrophe an. Sein Millionenvermögen ging durch Fehlinvestitionen flöten. In finanziellen Fragen hatte er kein Gespür, so dass er dies vertrauensvoll in fremde Hände legte - mit fatalen Folgen. Gunter Gabriel war nicht nur pleite, sondern sah sich mit einem hohen Schuldenberg konfrontiert.

Der Countrystar lebt auf dem Schrottplatz

1986 hatte er seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Die Presse berichtete von diversen Abstürzen und Alkoholexzessen. Er galt als Raubein, Motzer und Trinker. Die Einzigen, die sich für ihn damals interessierten, waren das Finanzamt und die Gläubiger. Er verkroch sich auf die Autobahn und lebte jahrelang in einem Wohnwagen, zeitweise sogar auf einem Autoschrottplatz in Hildesheim.

Im Hausboot zu neuer Freiheit

Gunter Gabriel sitzt auf der Reeling seines Hausboots mit einer Gitarre (2007). picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Erst Mitte der 1990er Jahre bekam Gabriel wieder die Kurve. Er kaufte sich ein rund 400 qm großes Hausboot, in dem er lange Zeit auf der Elbe lebte und das wie ein vollständiges Haus eingerichtet war. Sogar ein beleuchteter Whirlpool gehörte zur Ausstattung. Platz fanden zudem viele Platten, CDs und vor allem Bücher, die für ihn Leidenschaft und Lebenselixier zugleich bedeuteten.

"Es ist mein Paradies und bedeutet Freiheit. Die Atmosphäre, das Wasser, die Schiffe, die Enten - ein Gefühl wie Urlaub."

Ein Versprechen für Johnny Cash

Schon frühzeitig hatte Gunter Gabriel begonnen, Lieder von Johnny Cash zu interpretieren und weckte dadurch die Aufmerksamkeit des US-amerikanischen Countrystars.

"Wer ist dieser verrückte Country-Sänger, der meine Songs in deutscher Sprache singt?"

Gunter Gabriel posiert zwischen Johnny Cash (links) und dessen Sohn John Carter Cash (rechts) bei Aufnahmen in den USA (2003) picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Sänger lernten sich kennen und es entstand eine jahrzehntelange Freundschaft. 2003 nahm Gabriel mit Zustimmung des Altmeisters in Cashs Privatstudio das "Tennessee Projekt" auf - 18 Johnny Cash-Titel in deutscher Sprache. Wenige Tage nach diesen Aufnahmen verstarb Johnny Cash und Gunter Gabriel gab ein Versprechen ab: "Cash lebt in seinen Songs weiter und ich werde dabei behilflich sein."

"Johnny Cash hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Ich habe alle seine Lieder, auf Vinyl, CDs und Kassetten. Ich habe ihn immer gebraucht, wie einen Psychiater."

Das Intro zum Album sprach die Country-Ikone persönlich: "Hello, I'm Johnny Cash. Please make welcome my friend Gunter Gabriel singing my songs from my American Album." picture-alliance / Reportdienste SWR Coverscan Warner Music

Konzerte in deutschen Wohnzimmern

Zum Ende seiner Karriere hat Gunter Gabriel noch ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen: Seine "Konzerte in deutschen Wohnzimmern" wurden ein durchschlagender Erfolg. Auslöser hierfür war sein Eingeständnis, viele Schulden zu haben. Das brachte ihn auf die Idee, für 1.000 Euro für jedermann aufzutreten, der ihn buchen wollte und dadurch irgendwann schuldenfrei zu sein.

"Ich bin mit meiner Gitarre zu den Leuten auf den Wohnzimmerteppich gegangen und habe dabei so viele unglaublich nette Menschen kennengelernt."

Die Erlebnisse fand er so großartig, dass er den Entschluss fasste, diese Wohnzimmertour bis an sein Lebensende fortzusetzen. Das Ende kam unerwartet: An seinem 75. Geburtstag erlitt er einen schweren Treppensturz, an dessen Folgen er kurze Zeit später verstarb. Seine Urne wurde in der Ostsee vor Travemünde auf See bestattet.

Gunter Gabriel im Steckbrief