Costa Cordalis, Fidel Castro und der Dirigent

Er kam aus Griechenland zu uns, um zu bleiben. Seine ersten Erfolge feierte er jedoch in Frankreich, bevor er auch in Deutschland zum Star wurde. Eine Hitparade ohne seine Titel war in den 1970er-Jahren undenkbar und spätestens seit "Anita", wusste jeder, wer sich hinter den Initialen "CC" verbarg.

Die Liebe zu Deutschland hegte er bereits seit Teenager-Tagen. Viele Jahre hat er im Schwarzwald gewohnt und fühlte sich daher mit Baden-Württemberg besonders verbunden. Er war gerade mal 16 Jahre jung, als er seine griechische Heimat verließ und mit dem Zug nach Frankfurt fuhr. Nach dem Abitur und der anschließenden Dolmetscherprüfung in Englisch wollte er hier seine deutschen Sprachkenntnisse vervollständigen und studieren.

Griechische Folklore und Philosophie

Doch kaum hier angekommen begannen die Existenzsorgen, denn Lebensunterhalt und Studium mussten finanziert werden. Sein musikalisches Talent und die Begabung für Sprachen halfen ihm, das notwendige Geld zu verdienen. In einer kleinen Bar sang er abends für die Gäste griechische Folklore zur Gitarre. Tagsüber studierte er Germanistik und Philosophie, was er allerdings nach einigen Semestern abbrach. Stattdessen besuchte die Musikhochschule und ließ sich in den Fächern Gesang, Klavier, Schauspiel und Tanz ausbilden.

Ivan Rebroff nimmt den jungen Griechen unter seine Fittiche

Durch die abendlichen Auftritte hatte sich Costa Cordalis in der internationalen Folklore so geübt, dass er über 20 Sprachen singend beherrschte. So lernte er bei einem Engagement in einem exklusiven Lokal Ivan Rebroff kennen, der den smarten Griechen sehr schätzte, ihm Auftritte verschaffte und zu seinem Mentor wurde. In diese Zeit fielen auch die ersten Schallplattenaufnahmen von Costa Cordalis, denen allerdings kein nachhaltiger Erfolg beschieden war.

Der Mann mit der Maske

Die große Chance kam, als ihn die populäre französische Fernsehsendung „Télé-Dimanche“ - in 22 Folgen - vorstellte. Bei jeder Sendung, die zwischen 20 und 30 Millionen Zuschauer erreichte, sang er in einer anderen Sprache - allerdings stets maskiert! Das Publikum fragte sich, wer sich wohl hinter dem ominösen „Chanteur masqué“ verbarg, von dem man nur die Stimme und die Augen kannte. Die Hochspannung stieg von Sendung zu Sendung und als die Maske fiel, war Costa Cordalis mit einem Schlag bekannt. Eine Frankreich-Tournee mit Mireille Mathieu und Ivan Rebroff steigerte seine Popularität zusätzlich.

Costa mit Lena Valaitis dpa Bildfunk dpa Bildfunk -

Die Gitarre von Fidel Castro

Die Serie internationaler Erfolge setzte sich fort, als Costa Cordalis u. a. bei einem Songfestival in Kuba mit großem Erfolg auftrat. „Allerdings gab es hierfür keine Gage, da die Staatsfinanzen knapp waren“ erinnerte sich Costa Cordalis in einem Interview mit SWR4. Stattdessen wurde er von Fidel Castro auf dessen Plantage eingeladen und bekam dort von ihm als Anerkennung eine Gitarre überreicht. Diese Art der Honorierung bedeutete dem Sänger mehr, als ein finanzieller Ausgleich. „Leider haben die klimatischen Verhältnisse im Schwarzwald dem Instrument im Laufe der Jahre zugesetzt, so dass es heute nicht mehr brauchbar ist“, erzählte uns vor längerer Zeit der stolze Besitzer.

Grandioses Abschneiden in Kolumbien

Die Hauptstadt von Kolumbien feierte ihr großes Fest: das „Festival Internacional de la Canción de Bogotá“ - 24 Teilnehmer, davon allein 19 Süd- bzw. Mittelamerikaner. Dass die lateinamerikanischen Vertreter die ersten Plätze unter sich austragen würden, schien ausgemacht. Doch da geschah das Unglaubliche: Costa Cordalis erreichte mit „Und die Sonne ist heiß“ den zweiten Platz. Damit nicht genug, denn mit „Ich träume manchmal von Athen“ belegte er den 6. Platz. Jeder Bewerber hatte ein Lied in seiner Muttersprache und eines in spanischer Sprache vorzustellen, eine Aufgabe, die das „Sprach-Chamäleon“ Costa Cordalis souverän meisterte. Die Experten waren sich einig: „Costa war zweifelsfrei der Beste, aber der Vertreter Chiles sang ein so patriotisches Lied, dass ihm die Jury einfach den 1. Platz geben musste…“.

Leonard Bernstein mit Costa im Duett

Costa Cordalis mit seiner Frau und seinem Sohn dpa Bildfunk dpa Bildfunk -

Eine weitere denkwürdige Begegnung fand in Wien nach einer Aufführung der Oper „Der Rosenkavalier“ statt, zu der er eingeladen war. Leonard Bernstein hatte die Vorstellung dirigiert und im Anschluss daran verabredeten sich alle beim Heurigen. Dort ging Bernstein auf Costa Cordalis zu und bekannte, dass er ein Fan von griechischer Folklore sei. „Ich hatte die Gitarre dabei, packte sie aus, fing an zu singen und plötzlich sang Herr Bernstein mit mir zusammen alle Lieder in griechischer Sprache - akzentfrei“. Das Duett wurde zu einer allseits gelungenen Überraschung.

Im Dienst der guten Sache

Sein Publikum überraschte er 2004 auf ganz andere Weise, als er in der ersten Staffel der TV-Serie „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ mitwirkte und aus dem australischen Dschungel als Dschungelkönig heimkehrte. Die Siegesprämie spendete er der Kinderkrebshilfe. In den Dienst der guten Sache stellte er sich jahrelang auch mit der Teilnahme an der Benefiz-Radsportveranstaltung "Tour der Hoffnung", die an Krebs und Leukämie erkrankte Kinder unterstützt.

Ruhestand ist das nicht...

Obwohl er das Eintrittsalter in den Ruhestand längst erreicht hatte, war von Rentnerdasein nichts zu spüren. 2014 veröffentlichte er seine Autobiographie „Der Himmel muss warten“. Musikalisch blieb er weiterhin aktiv und war auch bis vor kurzem - trotz angeschlagener Gesundheit - noch auf der Bühne zu sehen. "Ein Leben für Familie, Fans und Musik und dies, so Gott es will, noch einige Jahrzehnte lang", steht auf seiner Homepage zu lesen. Am 3. Juli 2019 starb der Künstler im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Familie auf Mallorca.

Besondere Plattencover von Costa Cordalis

"Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, meine erste Langspielplatte gemacht zu haben. Was mich am meisten freut und natürlich auch mit einem gewissen Stolz erfüllt, ist die Tatsache, dass ich alles auf der Platte Dargebotene selbst gesungen, gespielt und gesprochen habe…". 1967 wurde die LP "Folklore aus aller Welt" produziert. Costa Cordalis sang Volkslieder z. B. aus Griechenland, Jugoslawien, Russland, Japan oder Israel in der jeweiligen Landessprache. SWR Bellaphon (Coverscan)

Eine Hitparade der besonderen Art veranstaltete 1976 eine TV-Zeitschrift mit der Aktion "Autogramm-Souvenir". Hunderte von Autogramm-Eiern aus Gips, von 30 Künstlern handsigniert, wurden verlost. Von den mehr als 8.000 Einsendern wollten 717 ein Autogramm-Souvenir von Costa Cordalis, der damit in der Beliebtheitsskala den 1. Platz belegte. Musikalisch gelang ihm in jenem Jahr ein glänzender Wurf: es schlug die Geburtsstunde von "Anita". Der Titel wurde europaweit ein Erfolg. SWR EPIC (Coverscan)