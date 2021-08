Der Film „Grease“ sorgte für Rekorde an den Kinokassen und die Zuschauer strömten in die Lichtspielhäuser um Olivia Newton-John und John Travolta auf der Leinwand zu sehen. Deren Duett „You’re the one that I want“ war ein Welthit und die deutsche Adaption („Im Fieber der Nacht“) kam seinerzeit von Cindy & Bert. Beim Publikum blieb jedoch mehr die Parodie von Helga Feddersen und Dieter Hallervorden („Du, die Wanne ist voll“) in Erinnerung.

SWR Polydor (Coverscan)

Bild in Detailansicht öffnen