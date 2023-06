Schlagerstar Christian Lais outet sich als schwul

Christian Lais ist schwul. Das hat er nun ganz deutlich gesagt - er singt es auch im Lied "Anders" auf seinem neuen Album. Der Schlagerstar erklärt in SWR4, weshalb er sich outet.

"Anders" heißt das neue Album von Christian Lais, "Anders" auch der erste Song darauf - denn "anders" sei eben auch er selbst: Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag hat sich der Schlagerstar aus Baden-Württemberg musikalisch geoutet: Er ist schwul und lebt seit langem mit seinem Freund Ernst zusammen.

„Ich stehe auf Männer, ich bin seit 22 Jahren in einer Partnerschaft – und das sehr glücklich.“

Schlagerstar Christian Lais outet sich auf seinem neuen Album musikalisch als schwul. SWR Torsten Silz

Privat hat sich Christian Lais mit 17 Jahren geoutet

Seine Familie und seine Freunde wissen schon längst von seiner Homosexualität. Mit 17 Jahren hatte er sich schon geoutet - und viele Fans und Schlagerfreunde hätten es schon längst zumindest geahnt. Er hatte Glück: Eltern wie Geschwister und Freunde hätten das Outing total positiv aufgenommen, erklärt Lais gegenüber SWR4. Seine sexuelle Orientierung öffentlich zu machen, dafür habe es für ihn bislang keinen Grund gegeben.

Schlagerstar ist erschüttert über Hass gegen queere Menschen

Doch nun will Lais öffentlich und ganz deutlich davon reden und singen. Denn ihn erschüttere und entsetze, was queere Menschen in Europa und weltweit zu ertragen hätten, unter anderem also homosexuelle und intergeschlechtliche Menschen. „So geht das nicht, dass wir wieder geächtet, beschimpft und verfolgt werden. Das gehört sich einfach nicht – und in der heutigen Zeit sowieso nicht.“ Deswegen nun nicht nur das bloße Outing, sondern auch das Album und insbesondere das Lied "Anders" mit einem sehr eindringlichen, persönlichen Musik-Clip.

„Ich wollte auch mit diesem Video wachrütteln, dass jeder so leben und lieben darf, wie er das für richtig findet.“

Eventuell will Lais seinen Freund bald heiraten

Die Fans hätten in ersten Reaktionen die Nachricht mehr als gut aufgenommen. „Endlich hat er es mal gesagt“, habe er als Rückmeldung bekommen. Es selbst wolle nun sein "letztes Lebensdrittel" genießen - gemeinsam mit seinem Freund Ernst, der übrigens auch in dem Video zu sehen ist. Und wer weiß: "Vielleicht gibt es eine Hochzeit – mal sehen, wo der Weg uns noch hinführt."