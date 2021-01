per Mail teilen

Passend zu seinem 44. Geburtstag (am 19.01.) hat sich der Wahl-Münchener Christian Deussen mit seiner aktuellen Single beschenkt: "Hallo Neuanfang".

Momentan stehe bei ihm kein Neuanfang an, erklärt Deussen im SWR4-Interview, aber er "kenne im privaten viele Menschen, die einen Neuanfang durchleben." Daher sei das ein immer aktuelles Thema, das auch mal musikalisch verarbeitet werden müsse.

Das Video, in dem er eine Wand zuerst weiß streicht (mit noch hängenden Gardinen und guten Schuhen) und dann mit einem farbigen Kunstwerk verziert, ist nicht seine, sondern eine über "Air BnB"-angemietete Wohnung in Berlin. "Es war ursprünglich vereinbart, dass die Wand wieder weiß gestrichen werden musste", erzählt Deussen, "aber der Vermieter fand das Bild so toll - und meinte, wir sollten es dran lassen".

Wer weiß, vielleicht wird aus dem Sänger und Goldschmied nun auch noch der Maler Christian Deussen.