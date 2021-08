Mit Liedern wie "Ich bin verliebt in die Liebe" oder "Du kannst nicht immer siebzehn sein" schrieb Chris Roberts deutsche Schlagergeschichte.

Damit er nicht ständig AFN hörte, schenkten ihm die Eltern während seiner Ausbildung zum Elektromechaniker ein Schlagzeug. Als die Beatwelle anrollte, gründete Chris Roberts zusammen mit Freunden 1962 die Band "The Blue Rockets", in der er Schlagzeuger und Sänger war. Die Gruppe gewann mehrere Beat-Wettbewerbe und wurde in München zu einer regionalen Größe. Seine Stimme fiel auf und über Kontakte kam er zum Produzenten und Komponisten Hans Bertram.

Der Erfolg kam mit dem Wechsel von Beat zu Sweet

Im November 1966 debütierte er mit der englisch gesungenen Single "Baby’s gone": "Da hab‘ ich 200 Mark pro Seite dafür bekommen." Chris Roberts blieb jedoch Student, eine Exmatrikulation war für ihn kein Thema, zumal sich seine ersten beiden beat-orientierten Platten als Fehlzündung entpuppten. Als er jedoch 1968 mit "Wenn Du mal einsam bist" erstmals in den Hitparaden auftauchte, sah er ein, "dass man auf die Dauer nicht zweigleisig fahren kann."

Auf den ersten drei Singles nannte er sich noch "Chris Robert". Seinen Künstlernamen erdachte sich der Beatles-Fan nach deren Song "Doctor Robert".

Der musikalische Kurswechsel von "Beat" zu "Sweet" erwies sich als richtige Entscheidung. Mit "Der große Hit" landete er 1969 auf Anhieb dreimal in Folge in der ZDF-Hitparade. In der Sendung von Dieter Thomas Heck wurde er zum Dauergast. Insgesamt kamen im Laufe der Jahre 65 Auftritte zusammen. Parallel nahm er Gesangs- und Schauspielunterricht, denn auch die Filmbranche fand Gefallen an dem smarten Sänger.

"Wenn die tollen Tanten kommen" - die Filmerfolge

1970 hatte er in "Wenn die tollen Tanten kommen" Premiere auf der Kinoleinwand. Über eine Million Zuschauer sahen die Komödie. Zwar sang er im Film "Du bist nicht mit Gold zu bezahlen", was aber im Bezug auf den Streifen nicht ganz stimmig war: Für sein Erstlingswerk wurde er mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet. Bis 1973 stand er in insgesamt zehn Spielfilmen vor der Kamera, mit Stars wie Wencke Myhre, Ireen Sheer oder Rudi Carrell.

In den 1970er Jahren folgten die Hits in Serie. Chris Roberts war zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersänger geworden. Vor allem das weibliche Publikum war ganz vernarrt in ihr Idol: "In dieser Zeit konnte ich nur losrennen, wenn ich Schritte hinter mir hörte" wird er auf seiner Homepage zitiert.

"Populär sein bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen" - Größe bewies er im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Super-Disco", die 1973 von der "Bravo" initiiert wurde. Für ein kleines Eintrittsgeld konnten die Fans in München ihre Stars - neben Chris Roberts auch Peter Maffay oder Sweet - live erleben. Am Ende der Show brach eine Massenpanik aus, bei der eine fünfzehnjährige Schülerin den Tod fand. Roberts handelte spontan und wusste, was zu tun war: "Diesem Mädchen eine Platte zu widmen, die allen Betroffenen zu Gute kommt." Die erwirtschafteten Gewinne der Single "Warum" wurden an die Angehörigen überwiesen.

Riesenerfolge mit einem neuen Komponisten

Ab 1974 arbeitete er mit Ralph Siegel zusammen. Gleich die erste gemeinsame Produktion war ein Volltreffer und geriet zum Markenzeichen: "Du kannst nicht immer siebzehn sein" wurde Roberts‘ größter Wurf. Die Hitfabrik Siegel sorgte in den kommenden Jahren dafür, dass Chris Roberts beständiger Gast in Funk und Fernsehen sowie den Bestseller-Listen blieb: "Ich mach‘ ein glückliches Mädchen aus Dir", "Do you speak English" oder "Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara" sind nur einige Beispiele aus dieser Zeit.

1979 spielte er in Bad Godesberg eine der Hauptrollen im Musical "Sweet Charity" vor ausverkauftem Haus. Ein Herzenswunsch von ihm ging damit in Erfüllung.

Neben alledem begann Chris Roberts, Liedtexte zu schreiben und Platten zu produzieren. Darüber hinaus gründete er das Projekt "Chris & Friends", das auf den internationalen Musikmarkt zielte. 1985 nahm er für Luxemburg innerhalb einer aus mehreren Nationen zusammengewürfelten Sängergruppe am Grand Prix d’Eurovision de la Chanson teil. Doch all diese Aktivitäten reichten nicht an seine früheren Erfolge heran, ab Mitte der 1980er Jahre verlegte der Sänger sich auf Gala-Shows.

Rosenkrieg und Steuerschulden

"Ich habe irgendwann mal das Gefühl dafür verloren, immer nochmal eine Platte zu promoten und habe den Sinn des Lebens gesucht. Glücklicherweise habe ich in dieser Zeit meine Frau Claudia kennengelernt und wir haben eine Familie gegründet. Da habe ich eigentlich erst festgestellt, wo der wahre Sinn des Lebens liegt" äußerte er in einem Interview. Doch die Ehe mit der 21 Jahre jüngeren Sängerin und Schauspielerin, mit der zusammen er auch Anfang der 1990er Jahre ein kleines Comeback feiern konnte, endete in einem Rosenkrieg. In die Schlagzeilen war er auch immer wieder wegen Steuerschulden geraten.

"Einmal da wirst Du siebzig sein, dann bin ich noch bei Dir" - es waren nur noch wenige Lebensjahre, die ihm darüber hinaus vergönnt waren. Schon seit längerem hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am 2. Juni 2017 verstarb der Schlagersänger im Alter von 73 Jahren in einem Berliner Klinikum an Lungenkrebs.