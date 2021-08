Der Rücken schmerzt ein bisschen und beim Treppensteigen kann er nicht mehr schwungvoll zwei Stufen auf einmal nehmen. „Sonst geht es mir prima“ sagt Chris Howland im SWR4 Interview zu seinem 85. Geburtstag und bekennt: „Jetzt ist die glücklichste Zeit meines Lebens.“

Wir sind auf den späteren Nachmittag verabredet, ein paar Tage vor dem Geburtstag, denn dieser wird ganz privat gefeiert. Wie, das bleibt Ehefrau Monika überlassen, der Jubilar jedenfalls hat für seinen Ehrentag keine großen Pläne. „Mit 85 ändert sich nichts, das Datum ist nichts Besonderes“, kommentiert Chris Howland das Ereignis mit britischem Understatement.

Große Liebe Radio

Vermutlich wird er also auch am Geburtstag ein paar Stunden im Büro verbringen und Moderationen schreiben, denn einmal pro Woche ist der Plattenplauderer immer noch bei seiner Heimatwelle WDR4 live auf Sender. Diese kontinuierliche Arbeit am Mikrofon trage viel zu seiner inneren Zufriedenheit bei, „Radio war und bleibt meine große Liebe“ bilanziert Howland sein überaus vielfältiges Berufsleben.

Mikrofon statt Bienenstock

Das hätte sich John Christopher Howland auch gut als Imker vorstellen können, verrät er im Gespräch mit SWR4 Baden-Württemberg, doch das deutsche Publikum wollte es anders. „Obwohl ich anfangs nur englisch sprach und ausschließlich englische Lieder spielte“, zeigt er sich immer noch etwas erstaunt über seinen spontanen Erfolg als „Deutschlands erster Discjockey.“ Rund sechs Jahrzehnte später ist seine Popularität ungebrochen, auch die von „Heinrich Pumpernickel“ wie er sich in den 1950er Jahren ganz spontan über Sender nannte.

„Pumpernickel“ für gute Laune

Caterina Valente zu Gast in "Musik aus Studio B" mit Chris Howland dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Wie er auf die Idee für diesen Spitznamen kam, kann er sich bis heute nicht erklären, den Grund dafür kennt er aber noch ganz genau: „Ich wollte einen Tontechniker aufmuntern, der weder mich noch meine Musik mochte“ erzählt uns Chris Howland.“ Diese Antipathie war dem Umstand geschuldet, dass sich der erste Gastarbeiter im deutschen Radio nicht aufs Moderieren beschränkte, sondern auch den technischen Ablauf seiner Sendungen buchstäblich selbst in die Hand nahm.

Was heute (auch bei SWR4 Baden-Württemberg) Moderatorenalltag ist, war damals ein Novum und sei, so erinnert sich Howland, dem WDR ein für seine Bedürfnisse neu konzipiertes Studio wert gewesen. Der Neckname habe den Techniker keinesfalls amüsiert, dafür aber umso mehr die Zuhörer. Vermutlich sei Heinrich Pumpernickel inzwischen bekannter als Chris Howland, mutmaßt der Entertainer. Er wertet das als besten Beweis dafür, dass die Deutschen entgegen aller Vorurteile doch viel Humor haben.

Chris Howland und Gaststar Cornelia Froboess dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Pilz

Britische Lebensart am Rhein

Nach Abstechern in die englische Heimat und auf Mallorca ist er seit längerem wieder bei seiner großen Fangemeinde daheim. Mit Ehefrau Nummer vier, einer deutschen Innenarchitektin, lebt er jetzt in Rösrath bei Köln. „Deutschland ist mein Zuhause“ sagt Chris Howland, doch ein bisschen britische Lebensart hat er sich selbstverständlich bewahrt. So unterhält sich das Paar privat ausschließlich auf Englisch und der „Five o’clock-tea“ ist ein tägliches Ritual. Bestimmt auch am Ehrentag des Hausherrn.