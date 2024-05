per Mail teilen

"Sich mit einer solchen Stimme, mit einem solchen Aussehen vor ein Publikum zu stellen und zu singen, ist einfach anmaßend" urteilte die Presse. Später wurde Charles Aznavour für Lieder wie "La Bohème" oder "Du lässt dich geh’n" gefeiert. Doch dafür musste der französische Sänger hart kämpfen.

Mit nur fünf Jahren hatte der kleine Charles seinen ersten Auftritt

Am Anfang wurde Aznavour ausgelacht und ausgepfiffen

Édith Piaf nannte ihn "Du beklopptes Genie"

Seine Stimme klang, als sei er erkältet

Durchbruch mit dem Chanson "Sur ma vie"

Charles Aznavour schrieb über 1.000 Chansons

Steckbrief von Charles Aznavour

Am 22. Mai 2024 wäre der armenisch-französische Chansonnier, Liedtexter, Komponist und Filmschauspieler Charles Aznavour 100 Jahre alt. Er starb am 1. Oktober 2018 im Alter von 94 Jahren. Doch als "die Stimme der französischen Melancholie" wurde er mit seinen Chansons unsterblich. Auf seinem Weg zum Erfolg musste er allerdings einige Hürden überwinden.

Der Vater war Textdichter, die Mutter Schauspielerin, doch mangelnde französische Sprachkenntnisse erlaubten den armenischen Auswanderern nicht, ihre Berufe auszuüben. Stattdessen betrieben die Asnawurjans in Paris ein Lokal. Aber ihre Talente konnten sie ihrem Sohn weitergeben, der damals noch den Namen Shahnourh Vaghinag Aznavourian trug.

Der kleine Charles war gerade mal fünf Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Zusammen mit seiner Schwester trug er bei einem Emigrantenfest orientalische Gedichte vor und sang armenische Volkslieder.

Sein Vater sorgte dafür, dass seine Ambitionen gefördert wurden und meldete ihn bei einer Art Theater- und Gesangsschule an. Bereits elfjährig bekam er seine erste Rolle, imitierte den französischen Schauspieler und Chansonnier Maurice Chevalier und den britischen Komiker und Komponist Charlie Chaplin und nahm öfter an Sängerwettbewerben teil.

1941 begegnete er dem jungen Komponisten Pierre Roche, der seine Texte vertonte. Sie bildeten ein Duo und traten fortan gemeinsam auf. Der berühmte Verleger Raoul Breton nahm sie unter Exklusivvertrag. Doch ihre Bemühungen, beim Publikum anzukommen, waren vergeblich. Die Chansons gefielen, aber die brüchige, rauchige Stimme von Charles war zu ungewöhnlich. Nicht selten wurde er ausgelacht und ausgepfiffen.

Charles Aznavour und der junge Komponist Pierre Roche bei einem gemeinsamen Auftritt. IMAGO Starface

Kurz nach Kriegsende traten die beiden bei einem Rundfunkkonzert auf, wo sie Édith Piaf auffielen. Der "Spatz von Paris" glaubte an den jungen Sänger und überredete das Duo, sie auf ihrer Gastspielreise durch Amerika zu begleiten.

In einem Interview antwortete Aznavour Jahre später auf die Frage, was seine Chance war:

Keine Chance zu haben! Meine Trümpfe waren, dass ich nicht besonders gut aussehe, ich eine ausgefallene Stimme besitze und ein Allerweltsgesicht, mit dem sich jeder Mann auf der Gasse nach Belieben identifizieren kann.

Charles Aznavour in den 1960-er Jahren IMAGO United Archives

Und doch unterschied er sich von anderen durch seine auffällige Nase. Edith Piaf überredete ihn auf einer Amerika-Tournee, sich einer Operation zu unterziehen. Er tat es und als die Piaf Wochen später zurückkehrte, erkannte sie ihn beim Empfang am Flughafen nicht. Erst als er sie direkt ansprach, sagte sie:

Ach, Du bist das. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist bloß dieser aufdringliche dumme Kerl, der sich mir immer in den Weg stellt. Und da bist Du es, Du beklopptes Genie!

Acht Jahre zählte Charles Aznavour als "Mann für alle Fälle" zum Ensemble der Piaf. Er arbeitete für sie als Texter, Komponist, Sekretär, Chauffeur und Beleuchter. Eines Tages hatte er von ihren Eskapaden genug und beschloss, eigene Wege zu gehen. Jedoch fiel die künstlerische Trennung schwer.

Zwar hatte er als Autor bereits große Anerkennung gefunden, doch sie selbst erfolgreich zu interpretieren, lag nach wie vor in weiter Ferne. Die französische Chansonnière und Clubbesitzerin Patachou sagte nach einem ersten Treffen zu ihm:

Ich engagiere Sie als Sänger. Kommen Sie zu mir, sobald Ihre Erkältung vorbei ist.

Die "Erkältung" war seine Stimme. Aber Aznavour war nicht bereit, sich von solchen Aussagen abschrecken zu lassen.

1953 verließ Aznavour für ein Jahr Frankreich und feierte triumphale Erfolge in Marokko. Nach seiner Rückkehr trat er für drei Wochen im Pariser "Alhambra-Maurice Chevalier"-Musiksaal auf und legte das Fundament für weitere Erfolge. Bei seinen Auftritten 1955 in dem legendären Konzertsaal "Olympia" in Paris urteilten die Kritiker dann deutlich milder:

Wir mögen seine Chansons, doch an seine Stimme muss man sich erst gewöhnen.

Charles Aznavour während eines Auftritts in Düsseldorf dpa Bildfunk Horst Ossinger

Dem Publikum fiel die Gewöhnung leichter, denn mit seinem Lied "Sur ma vie" eroberte er im Handumdrehen ganz Frankreich. Damit war ihm endlich gelungen, was er immer wollte: Chansons zu schreiben und selbst zu singen.

Charles Aznavour schrieb über 1.000 Chansons

Im Laufe seiner Karriere schrieb Charles Aznavour mehr als tausend Chansons und brachte mehr als hundert Schallplatten heraus. Seine Hits interpretierte er in fünf Sprachen. Das erfolgreichste deutsche Lied war "Du lässt dich geh'n".

Bis an sein Lebensende blieb Aznavour ein gefeierter Star und liebte es, Konzerte zu geben. Sein letztes Konzert fand weniger als zwei Wochen vor seinem Tod in Osaka (Japan) statt. Er gilt bis heute als einer der international bekanntesten französischen Sänger.