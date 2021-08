Er galt als „Schlagermacher“ und Vater der „Hitparade“ - seine Sendungen bei „Radio Luxemburg“ erreichten Kultstatus. Aber Camillo Felgen war nicht nur eine Radio- und TV-Legende, sondern darüber hinaus auch ein erfolgreicher Texter und Sänger. Nun wäre er 100 Jahre alt geworden.

Bevor Camillo Felgen Ende der 1950er Jahre über die „fröhlichen Wellen“ von Radio Luxemburg europaweit bekannt wurde, hatte er bereits einen vielfältigen Lebenslauf vorzuweisen. Nach der Schule arbeitete er einige Zeit als Lehrer, nach dem Ende des zweiten Weltkriegs als Dolmetscher für die Besatzer-Truppen sowie als Journalist.

Nachrichtensprecher und Chorsänger

Bereits 1946 bekam er eine Anstellung bei Radio Luxemburg als Nachrichtensprecher in französischer Sprache und darüber hinaus als Sänger im Rundfunkchor. Zudem ließ er seine Bariton-Stimme auf dem luxemburgischen Konservatorium ausbilden und schloss 1949 sein Opern- und Schauspielstudium erfolgreich ab.

In Paris entstand 1951 seine erste Schallplatte: „Bonjour les amis“, die später die Erkennungsmelodie von Radio Luxemburg wurde. In Deutschland debütierte er mit „Onkel Tom’s altes Boot“ 1953. Einen deutlichen Popularitätsschub erhielt er als „Papa“ im Duett mit der kleinen Cornelia Froboess in dem Bekenntnis „Ich heirate Papi“. 1954 gelang ihm mit dem Schlager „Deinen Namen, den hab‘ ich vergessen“, den er zusammen mit Barbara Kist sang, sein erster größerer Erfolg.

"... man merkte sich diese Baritonstimme, die sonor, weich und trotzdem markant einen fast mystischen Glanz hat..."

RTL-Radiomoderator Camillo Felgen (r) überreicht 1967 Roy Black den Goldenen Löwen für sein Lied "Irgendjemand liebt auch Dich". dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Foto: Bertram

Programmchef von Radio Luxemburg

Die entscheidende Wende in seiner Karriere kam 1958, als er die Leitung des deutschsprachigen Programms von Radio Luxemburg übernahm. Am Ostersonntag des Jahres präsentierte Camillo Felgen seine erste „Hitparade“. Die Mischung aus Schlagern und Plauderei war erfolgreich - damals konnten die Moderatoren ihren Sendungen noch eine persönliche Prägung geben. Dies betraf nicht nur die Präsentation sondern auch die Musikauswahl. Wer bei Camillo Gehör fand, war dem Erfolg ein deutliches Stück näher gerückt.

Das Programm von Radio Luxemburg stand besonders bei den jungen Leuten hoch im Kurs. Dort wurde Musik gespielt, die sonst nirgendwo zu hören war. Es kamen sogar Kofferradios auf den Markt, die eine „Radio Luxemburg-Taste“ hatten.

Camillo stellte auch auf dem heimischen Plattenspieler die neuesten Hits für alle Musikbegeisterten vor und wirkte als Sprecher auf mehreren Werbeschallplatten mit. SWR Ariola (Coverscan)

Der Luxemburger "Löwe" ging an alle Showgrößen

Der überaus rührige Camillo Felgen war auch Mitinitiator einer Veranstaltung, die einmal jährlich die Besten aus seinen Sonntagssendungen auszeichnete. Ausschlaggebend für die „Löwenverleihung“ waren die Rundfunkeinsätze und die Verkaufsumsätze. Unter den Preisträgern waren u. a. Connie Francis, Peter Kraus oder Freddy Quinn.

Camillo Felgen überreichte 1960 den Goldenen Löwen an Connie Francis (2.v.l.) für ihr Lied "Die Liebe ist ein seltsames Spiel", Ferry Graf (2.v.r.) nahm den Bronze-Löwen für Caterina Valente und ihr Lied "Rosalie, du mußt nicht weinen" entgegen und den silbernen Löwen ersang sich Lale Andersen (r) mit dem Titel "Ein Schiff wird kommen". dpa Bildfunk picture alliance/dpa / Foto: UPI

Dass das Wappentier von Luxemburg die Siegertrophäe wurde, ist die Folge eines Missgeschicks. Eines Tages stolperte Camillo Felgen über einen Teppich im ersten Stock des Funkhauses in der Villa Louvigny und stieß dabei mit dem Knie gegen eine dort aufgestellte Löwenfigur...

„Im Film „Schlager-Raketen“ unter der Regie von Erik Ode spielte Camillo Felgen sich selbst als „Schlagermacher von Luxemburg“. In dem „flotten Feuerwerk musikalischer Unterhaltung“, wie die Filmblätter schrieben, spielten u. a. Trude Herr, Heidi Brühl, Vico Torriani oder Max Greger mit.“

Mit Sprechgesang war Camillo Felgen erfolgreich

Quasi „nebenbei“ setzte er seine eigene Plattenkarriere fort. Mit dem Sprechgesang „Sag‘ warum“ aus dem Jahr 1959 gelang Camillo Felgen der Durchbruch als Sänger. Das Lied geriet zum Superhit, vor allem in Frankreich, obwohl er es in deutscher Sprache präsentierte. Zweimal vertrat er sein Heimatland Luxemburg beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson: Während er 1960 Schlusslicht war, erreichte er zwei Jahre später mit „Petit bonhomme“ Bronze.

Camillo Felgen verfügte über ein weiteres Talent, das die Schlagerlandschaft jener Tage nachhaltig prägte. Unter dem Pseudonym Jean Nicolas - übrigens zwei seiner Vornamen - schrieb er Schlagertexte. So stammen Evergreens wie „Schöner fremder Mann“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“, „Bonanza“ oder „Ich bin ja so allein“ aus seiner Feder. Die Größten der Branche sangen seine Verse, darunter Bibi Johns, Ted Herold, Rex Gildo oder Peter Alexander.

Camillo Felgen schrieb den Beatles die deutschen Texte

Auch die Texte zu den einzigen beiden deutschen Aufnahmen der Beatles gehen auf sein Konto. Als die Beatles in Paris ein Gastspiel gaben, setzte sich Camillo Felgen in den nächsten Flieger und traf John Lennon und Paul McCartney in einem vornehmen Hotel. Nicht einmal 24 Stunden Zeit blieben, um die Texte zu verfassen und zu proben. Am 29. Januar 1964 war es soweit, dass in Paris die Aufnahmen von „Sie liebt Dich“ und „Komm‘ gib mir Deine Hand“ stattfinden konnten.

Mit der eigenen Schlagerkarriere hatte Camillo Felgen weniger Glück. So bekam er weniger Einsätze im deutschen Radio, um die ungewollte Werbung für die Konkurrenz im Großherzogtum gering zu halten. Dies änderte sich erst, als er 1968 den Posten als Chefsprecher an den Nagel hängte.

Moderator der Show "Spiel ohne Grenzen"

Bereits 1965 war ihm der Sprung auf den Bildschirm gelungen. Der Westdeutsche Rundfunk hatte ihn für die Präsentation des Städteturniers „Spiel ohne Grenzen“ verpflichtet. Der sprachbegabte Moderator war die Idealbesetzung für diese Spielshow, die als Eurovisionssendung ausgestrahlt wurde. In insgesamt 125 Folgen war er der Spielleiter und erzielte hohe Einschaltquoten.

Viele Jahre lang blieb Camillo Felgen der Schallplatte, Funk und Fernsehen weiterhin treu. So präsentierte er beispielsweise für Radio Luxemburg von 1984 bis 1987 das Wunschkonzert „Was darf‘s denn sein“ und leistete auch hier Pionierarbeit: Diese Sendung wurde bimedial ausgestrahlt - im Radio lief die Musik und zeitgleich im Fernsehen auf RTLplus die dazu passenden Videoclips. 250 Ausgaben dieser Sendung kamen zustande.

Bis ins hohe Alter war Camillo Felgen ein gefragter Interviewpartner und Schlagerexperte. Später betrieb er in Luxemburg zusammen mit seiner Frau eine Boutique für Ball- und Hochzeitskleider. Er verstarb am 16. Juli 2005 im Alter von 84 Jahren im luxemburgischen Esch/Alzette.